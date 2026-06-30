Cambados vuelve a apostar por las emprendedoras gallegas con la feria Produtoras en Feminino

Un puesto en una edición anterior DA

La feria de alimentación y artesanía Produtoras en Feminino regresa desde este viernes a Cambados con tres días de evento en los que diferentes emprendedoras mostrarán su trabajo. Diferentes puestos de alimentación y artesanía gallega de emprendedoras mujeres se instalarán así en el Paseo da Calzada, que acogerá una programación de charlas, degustaciones de productos o catas durante todo el fin de semana.

Se trata de la cuarta edición de esta cita organizada por la Concejalía de Igualdad y la sociedad En Femenino Producións, con la colaboración de la Diputación de Pontevedra y que busca poner en valor proyectos y empresas lideradas en Galicia por mujeres.

En cuanto a la venta, la feria estará compuesta por varios puestos de todo tipo de productos y marcas, que se instalarán a lo largo del Paseo da Calzada, como es habitual. El horario de apertura será ininterrumpido, de 11 a 22 horas, y se inaugurará el viernes a mediodía con un showcooking.

A la cita no faltará tampoco la música, con actuaciones en directo y, como novedad, se apostará por una actividad interactiva, ‘Mulleres con raíces’, en el que se podrá concursar con una serie de preguntas sobre cultura y tradición con la mujer como protagonista y que repartirá premios entre los ganadores; además, se establecerá una red de networking entre las emprendedoras.

La cita tendrá continuidad la próxima semana con Natur Cambados, del 10 al 12 de julio, con puestos de productos de proximidad, vida sana y consumo responsable que, igualmente, se instalará en A Calzada y que puso en marcha en 2025 la propia En Feminino con vocación de permanencia de esta feria, que organiza también otro tipo de actividades para promocionar el comercio local y los productos de proximidad y fomentar estilos de vida saludables.