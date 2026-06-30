Cambados espera aún la cesión de 20.000 metros de terrenos portuarios año y medio después del acuerdo

Casetas del Albariño instaladas en el Paseo da Calzada, una de las zonas afectadas por el acuerdo Gonzalo Salgado

Cambados acordaba con Portos de Galicia, hace ya año y medio, una demanda histórica: la cesión de unos 20.000 metros cuadrados de terrenos portuarios. Entre ellos destacaba el Salón Peña, cuyo uso está restringido actualmente, pero también el Paseo da Calzada –para el que el Concello debe pagar para realizar eventos en esta zona, como la Festa do Albariño–; el entorno de la rotonda de Tragove; en O Pombal; el vial de la Avenida de Galicia; el terreno de la Praza de Abastos y el parking de detrás la Alameda de San Tomé. No eran los 37.000 metros cuadrados que ambicionaba inicialmente, pero era un acuerdo histórico, que 18 meses después sigue sin materializarse.

Lo cierto es que la Xunta remitió a Costas del Estado en mayo del pasado año los acuerdos de reversión de terrenos portuarios declarados innecesarios, entre ellos el de Cambados, pero también los de Vilanova o A Pobra (a ellos se sumaron en septiembre O Grove, Rianxo y Vilagarcía, mientras que Pontecesures y Ribeira, están todavía a la espera de aprobar la citada reversión de terrenos por parte de la Xunta). Una tramitación con la que Portos de Galicia daba carpetazo a sus competencias, emplazando al Gobierno central a decidir sobre esta propuesta.

Sin embargo, más de un año después, parece que las cuestiones siguen sin aclararse. Tras una pregunta presentada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados sobre la celeridad que iba a tomar este último trámite, el Gobierno se limitó a responder que la iniciativa “no pertenece al ámbito de competencias del sistema portuario estatal”, dejando en punto muerto esta tramitación y emplazando a los populares a remitir esa misma cuestión a la Consellería do Mar.

Desde Portos de Galicia insisten ahora en que la administración autonómica “xa rematou o trámite na súa competencia enviando ao Ministerio as propostas e agora son eles os que teñen que decidir se aceptan a reversión dos terreos ou non. Non hai máis competencia da Xunta”, recalcan. Sin embargo, la respuesta esgrimida por el Estado deja a las claras ciertas discrepancias entre las administraciones que están prolongando la ansiada cesión de los terrenos.

Otros afectados en O Salnés

Además de Cambados, en Vilanova se cerró un acuerdo de 19.864 metros cuadrados que incluye el Parque do Cabo, la plazoleta de en frente de la estación marítima y zonas ajardinadas como la que está frente al IES A Basella, la de la calle Porto do Cabo, lo que era el parque de las palmeras –ya taladas–, y la Praza do Castro.

También A Pobra, con 26.400 metros cuadrados correspondientes a los jardines Valle-Inclán, la Praza Alcalde Segundo Durán y el parque de O Castelo, así como una pequeña zona de aparcamiento.

En el caso de Vilagarcía, Portos de Galicia se comprometió a 18.000 metros cuadrados en Vilaxoán, como el parque de Dona Concha y de parcelas de O Preguntoiro y O Castelete; en O Grove la explanada de la plaza de O Corgo, la zona verde anexa a la finca de Don Jacobo o la parcela donde se ubica el juzgado de paz; y en Rianxo los jardines del Paseo da Ribeira y la dársena de Setefogas.

Por último, los más recientes, pero todavía pendientes de aprobar por el Consello da Xunta (el resto ya lo hicieron) son los terrenos de la piscina de Pontecesures, además de zonas verdes y O Telleiro y, en el caso de Ribeira, las aceras de todo el paseo de As Carolinas y O Malecón y la parte de titularidad portuaria de los edificios del antiguo auditorio y el mercado municipal.

Todos ellos están ahora en punto muerto y algunos concellos como Cambados reclaman una resolución favorable entre las administraciones para que estos terrenos pasen a ser de titularidad municipal, permitiendo así no solo realizar obras en estas zonas, sino también dejar de pagar costosas tasas por su uso público.