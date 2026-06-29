Somos analizará el sábado la situación del cuatripartito y PSOE y BNG siguen meditando

Los líderes de las cuatro formaciones, el día de la investidura | M. Ferreirós

Las formaciones políticas que integran el gobierno a cuatro de Cambados marcan sus tiempos para analizar qué hacer tras lo que consideran desplantes de uno de los integrantes del pacto, Cambados Pode.

Desde Somos Cambados avanzaron hoy que tendrán una reunión interna este próximo sábado para analizar la situación y valorar qué decisión adoptar. Es uno de los primeros movimientos, a los que hay que sumar una reunión ya celebrada en el seno del BNG en los últimos días. Los nacionalistas siguen estudiando lo ocurrido aunque por el momento no han puesto fecha a un nuevo encuentro.

Tampoco lo ha hecho el PSOE. El alcalde, Samuel Lago, indica que por el momento no hay fecha concretada, a la espera de la evolución de los acontecimientos.

Abiertamente crítico es Liso González. Tras asegurar que José Ramón Abal es “unha persoa que solo persegue o seu interese personal e que lle trae sen coidado o beneficio común da veciñanza de Cambados”, afirma que “frente a iso temos que poñer en valor a labor que vimos facendo o BNG nas áreas que nos tocou xestionar”. Así, destaca “obras, melloras de Servizos, posta en marcha dun programa socio-cultural inexistente hasta a nosa entrada no goberno, a axuda constante aos colectivos do noso Concello e a coherencia nas decisións que tomamos. O BNG provocou melloras que a veciñanza percibe e levaba tempo solicitando”, afirma.

Abal votó en contra de la modificación de la RPT, pero no ve problema en ello porque considera que no había pacto previo sobre esto. Tampoco acudió la reunión en la que sus socios querían explicaciones.