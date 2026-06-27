El PP presiona con una “resolución urxente” para la crisis del cuatripartito, pero los socios aún analizan
Lago pide a Fole “serenidade” mientras González acusa a Abal de “só perseguir o seu interese persoal”
La profunda crisis de gobierno abierta en Cambados por las recientes acciones de Pode, uno de los socios del cuatripartito, alimentó este fin de semana la presión de la oposición. El PP solicitó públicamente una “resolución urxente” de esta situación de inestabilidad, mientras los tres restantes socios del gobierno comenzaron ya a analizar dentro de sus propios partidos cómo actuar ante los desplantes de José Ramón Abal Varela, a menos de un año de las próximas elecciones municipales.
La portavoz de los populares locales, Sabela Fole, declaró hoy que “así estamos día tras día, cos catro socios actuando como ‘machos alfa’ mirándose o embigo e adicados exclusivamente ás súas leas mentres teñen desa-tendido ao pobo e o clima de deterioro medra ata extremos insoportables”, considera.
El PP cree que el gobierno a cuatro se encuentra “totalmente roto e inmerso nun clima de absoluta desconfianza”, por lo que reclama al alcalde, el socialista Samuel Lago, “que abandone esa postura de tibieza e de falta de liderado”, “para tratar de rematar o mandato xa non con xestión, que con iso xa non conta ninguén, pero polo menos cun mínimo de dignidade porque están ofrecendo un espectáculo dantesco”.
Fole pidió además al primer edil que no cierre “en falso” esta “crise” del gobierno “Frankenstein”, “como leva sucedendo ao longo de todo o mandato”, porque, de ser así, “os veciños seguirán sen estar atendidos, aínda que sexa de maneira ine-ficiente como estes tres anos, ata que volva a estalar outro conflito, que posiblemente vaian medrando, para prexuízo dos cambadeses, a medida que se acheguen as eleccións municipais e medre o nerviosismo entre os catro socios”.
El bloque de izquierda
Mientras Pode guarda silencio, sus socios de izquierda analizan la situación. Desde el PSOE, Samuel Lago explicaba este sábado que tratarán la cuestión internamente en el partido la próxima semana.
No obstante, salió al paso de las críticas del PP. “A Sabela (Fole) xa lle está pasando con Abal o mesmo que a Feijóo con Puigdemont: de ser o causante de todos os males a non ser culpable de nada, sempre que vote con ela”. “Nótaselle certa impaciencia, unhas ansias de poder desmesuradas que non lle permiten pensar con claridade, porque doutro xeito non se entende que votasen en contra do recoñecemento de crédito para pagar facturas a proveedores, nin da creación de tres postos de traballo”. Le pide “un pouco de serenidade”. “Que teña paciencia e que agarde a que o dictaminen as urnas, que xa falta pouco”.
También Somos abordará la cuestión con sus bases esta próxima semana. Mientras, desde el BNG, tuvieron ya una primera reunión, “e seguimos analizando a situación”, valoró Liso González. Lamentó que José Ramón Abal actúe como “unha persoa que só persegue o seu interese personal e que lle trae sen coidado o beneficio común da veciñanza”.
Cambados Pode rompió la unión de voto del gobierno en el último Pleno, al oponerse a la aprobación de la modificación de la RPT (relación de puestos de trabajo del Concello) y plantar posteriormente a sus socios al no presentarse a una reunión convocada al único efecto de pedirle explicaciones.