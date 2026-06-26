Un incendio provocado calcina un vehículo y causa daños en la sede del obradoiro de Cambados, tres días después de ser vandalizada

El coche quedó completamente calcinado Emerxencias

Un incendio declarado en la noche de ayer calcinó por completo un vehículo municipal estacionado en la sede del obradoiro de empleo, que inauguró el pasado martes una nueva edición del taller dual en las modalidades de carpintería y soldadura con una veintena de alumnos. Todo parece indicar a que el fuego ha sido provocado, tres días después, además, de que esta misma nave fuera objeto de un acto vandálico, en el que realizaron pintadas y destrozaron el material.

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El servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados extinguió el incendio, declarado en la parte trasera de la nave, que calcinó por completo el coche y provocó daños en el exterior de la sede: puerta, canalón, bajantes y conducción eléctrica. Tras controlar el fuego, los efectivos aplicaron espumógeno para evitar la reactivación del foco y realizaron la ventilación de la nave en un operativo en el que participaron también los Bomberos de O Salnés.

La investigación por los hechos la encabeza ahora la Guardia Civil, ya que todo parece indicar a que ha podido ser provocado. Las sospechas recaen en que el posible autor o autores sea alguien vinculado a una edición anterior del obradoiro o que no fuese seleccionado en este año, aunque no se descarta que "sexa outra persoa que non teña nada que ver" y que solo quiera "facer dano". Cambados se enfrenta así a una ola de actos vandálicos que denuncia el Concello, que ya advirtió tras la vandalización de su sede que se personaría contra los autores en caso de prosperar la investigación.