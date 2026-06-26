Un hombre con una causa abierta por coaccionar a su exmujer la denuncia por una bofetada en 2023

La causa fue instruida por el Juzgado de Cambados Gonzalo Salgado

El Juzgado de Cambados acordó incoar un juicio por delitos leves a causa de una denuncia presentada por un vecino de O Salnés contra su exmujer —quien lo habría demandado anteriormente por coacciones— por un supuesto delito de agresión en el ámbito de la violencia doméstica, tras supuestamente haber recibido una bofetada hace más de tres años.

Los hechos se remontan a marzo de 2023, cuando a todavía estaban casados. Según la denuncia, la pareja salió a cenar en un restaurante de Oubiña acompañada de otros matrimonios, donde el denunciante se levantó para bailar con otros de los asistentes para, posteriormente, regresar a la mesa para sacar a bailar a la denunciada quien, en presencia de su grupo de amigos le habría propinado una bofetada. Además, un mes después de los hechos, el hombre denuncia haber recibido “varias puñadas” de su exmujer, quien le habría llamado mentiroso.

Así, y pese a la petición de sobreisimiento de la mujer —que defendía que la denuncia era una represalia por la causa abierta por coacciones, demorándose más de dos años en presentar la demanda por estos hechos— el Juzgado decidió que habrá vista oral.