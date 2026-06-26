Paralizan de forma cautelar la ejecución de una hipoteca en el largo conflicto de la Plataforma Inversa

Imagen de la nave Gonzalo Salgado

La Plataforma Logística Inversa de Sete Pías abría sus puertas en 2011, pero tan solo cuatro años después dejó de operar tras resultar deficitario para la concesionaria, abriéndose un largo proceso judicial entre las partes. Así, la empresa, UTE Estevez Container Orensanos Soil Recovery, contrajo una deuda con el Concello asociada a la falta de pago de las liquidaciones del canon del servicio de tratamiento de residuos industriales no peligrosos, desde 2011 hasta el primer trimestre de 2014, que ascendía a 213.816 euros. Una deuda garantizada a través de una hipoteca inmobiliaria contraída por una tercera empresa para dos inmuebles de su titularidad en el municipio de Ordes a favor del Ayuntamiento.

Así, la Agencia Tributaria requirió a la firma el pago o puesta a disposiciones de bienes para saldar dicha deuda con la enajenación y subasta de estos inmuebles en favor del Concello cambadés. Una resolución que fue recurrida por la empresa, que solicitó al TSXG la paralización cautelar de esta ejecución hipotecaria hasta que prosperase su recurso por vía administrativa, con el que se pretende determinar si la Agencia Tributaria es la administración competente para ejecutar esta hipoteca, teniendo en cuenta que se trata de deudas pendientes con el Concello.

Una petición que concedió el alto Tribunal gallego, argumentando el prejuicio que supondría para la empresa la subasta de sus inmuebles en caso de que, a la postre, su recurso por la vía administrativa ante Hacienda le acabara dando la razón. Así pues, por el momento, se paraliza el cobro de la deuda en favor del Concello, que tendrá que esperar a la resolución del recurso presentado por la firma en un eterno litigio.