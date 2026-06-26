La hija y nieto de Bóveda, los relojes de sol de San Benito y los eclipses, en la Semana Cultural

Una actividad anterior de Amigos de Fefiñáns | M. Ferreirós

La Asociación de Amig@s de Fefiñáns celebrará del 1 al 4 de julio su VIII Semana Cultural, bajo el título ‘Pensamento e innovación na Galicia da II República. Paralelismo coa situación actual’.

Desde el colectivo promotor indican que “co gallo do 90º aniversario do inicio da Guerra Civil e o pasamento polas armas de Alexandre Bóveda, Amig@s de Fefiñáns abrirá a Semana Cultural coa súa filla, Amalia Bóveda, e o seu neto, Valentín G. Bóveda, como preludio dunha conferencia sobre Alenxadre Bóveda e a renovación da política económica e da sociedade galega, da man do presidente da asociación e secretario da Fundación A. Bóveda, Ernesto Vázquez-Rey”.

En los siguientes días se tratará la situación de la enseñanza y de las vanguardias artísticas en los años 30, a cargo de Narciso de Gabriel y Carlos L. Bernárdez, respectivamente. Cerrará la Semana una explicación guiada de los relojes de sol de la iglesia de San Benito, por Manuel Núñez, y una conferencia sobre los eclipses solares de 2026, 2027 y 2028 vistas desde Galicia, con Ana Ulla. Habrá además intervenciones musicales de Erea Castro, el Grupo Barahúnda y el cantautor Francisco Castro.

Este año la Semana Cultural cuenta con la cobertura académica de la UNED Pontevedra, dentro de su programa de Extensión universitaria y con la colaboración del Concello Cambados, la Diputación de Pontevedra, el Museo de Pontevedra y las Fundaciones Castelao y A. Bóveda; así como el Bar Laya, Fenie Energia y la Bodega Gil Armada.

La entrada será libre hasta completar aforo y la inscripción de la UNED ya está abierta para quien quiera un certificado académico oficial.