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Cambados

‘Clanes’ rodará su tercera temporada entre agosto y octubre y busca a figurantes

A. Louro
26/06/2026 15:22
Imagen promocional de la serie 'Clanes'
Cedida
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La popular serie de Netflix ‘Clanes’, ambienta en Cambados y la comarca de O Salnés, ultima ya los preparativos para la tercera y última temporada de la ficción, que se rodará entre los meses de agosto y octubre. Fechas para las que la producción ha abierto un proceso de casting para figuración. En este caso, TomaExtra Casting detalla que se busca solo a personas residenten en Galicia y los interesados pueden inscribirse completando un formulario que la agencia ha compartido a través de sus redes.

No hay, a priori, requisitos para participar, aunque se tendrán en cuenta perfiles con orígenes en Latinoamérica o Albania, así como locales y se valorará personas con experiencia en artes marciales, deportes de contacto, manejo de armas o parkour, entre otras cuestiones relacionadas con el atletismo para alguna escena de acción.

Cabe recordar que Netflíx anunció recientemente la última entrega de esta ficción, protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas, que recupera la historia poco después de un año de donde la dejó. Ana (Lago) ha pasado página y vive una nueva vida como testigo protegida, lejos de Cambados, junto a su madre y su hija Sara. Mientras tanto, Daniel (Novas) también se ha apartado del mundo del narcotráfico e intenta mantenerse al margen de los negocios familiares, aunque le obsesiona encontrar a Ana y Sara. El clan de los Padín vive su peor momento: un clan albanés está intentando quedarse con todo el negocio de las descargas de droga y sus métodos van a romper la paz en Cambados, salpicando a la pareja.

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