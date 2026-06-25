El Foro do Albariño defiende un modelo de sostenibilidad que abrace "o social" para encarar los retos del sector

Una de las ponencias en la jornada Gonzalo Salgado

Terra de Asorei acogió la primera jornada de la décimo cuarta edición del Foro do Albariño, que desde 2019 se celebra de forma conjunta con un curso de verano de la USC que ayer trató los principales retos del sector vitivinícola en un contexto global de incertidumbre. Así, Roque Durán, presidente y fundador de la bodega de O Salnés, defenció un modelo de sostenibilidad “que vaia máis aló do económico e abrace tamén o social, para que as persoas poidan ter un traballo digno e haxa relevo xeracional”.

Además, subrayó el potencial enoturístico de la comarca, que cuenta con tantas plazas hoteleras como toda la cornisa cantábrica. “Hoxe ninguén bebe viño por sede, é un feito cultural. Detrás de cada botella hai paisaxe, hai persoas e hai futuro”, defendió Durán, recalcando que el enoturismo representa también una oportunidad para mejorar la calidad de vida en la comarca.

Entre las diferentes ponencias de expertos y profesionales, Juan Vázquez Gancedo, director general de Martín Codax, disertó sobre el consumo a la baja en el vino y la necesidad de “vender mellor”, defendiendo la diversificación y “habitar de verdade os mercados de interese”.

La actividad continuará mañana con un intenso programa formativo y el acto de clausura y reparto de diplomas.