Abal planta a sus socios en la comisión del pacto y el cuatripartito pende de un hilo

El edil de Cambados Pode, José Ramón Abal, en un Pleno Gonzal oSalgado

Lejos de cerrarse, la brecha abierta en el cuatripartito de Cambados por la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), crece y deja el cuatripartito pendiendo de un hilo. La comisión de seguimiento del pacto convocada por el alcalde no pudo celebrarse ante la ausencia del socio de Pode, José Ramón Abal Varela, que evitó hoy pronunciarse tras ser preguntado por este plantón, después de señalar esta misma semana no comprender la existencia de ninguna crisis por su votación en Pleno.

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Sin embargo, esta ausencia ha abierto ahora un periodo de “reflexión” en el seno del gobierno de coalición, ya que los socios abrirán un proceso interno de consulta con sus bases para decidir el futuro del ejecutivo, cuando queda apenas un año para las elecciones municipales de 2027. “Nós queriamos darlle a oportunidade a el para que se explicara cal foi a súa motivación para votar en contra e cales eran as reivindicacións que plantexaba para votar a favor”, señalaba ayer el alcalde, Samuel Lago, que lamenta el nuevo desplante realizado por Abal, que no habría excusado, siquiera, el motivo de su ausencia al regidor.

Sin fecha para la decisión

Así pues, PSOE, Somos Cambados y BNG iniciarán un proceso interno para elevar sus propuestas, que se elevarán “no seno do goberno para tomar a decisión que acordemos entre todos” para el futuro del gobierno a cuatro. Así lo explica Lago que, no obstante, explica que por el momento no hay fecha propuesta para tomar dicha decisión.

El asunto da cuenta de las relaciones actuales entre los socios y Abal, que la anterior semana llegaron a pedirle al edil independiente que se posicionara y eligiese entre si quería permanecer en el gobierno y trazar una hoja de ruta conjunta con sus teóricos aliados. El BNG, de hecho, llegó a hablar de un “punto e aparte” con Abal, al que Somos le reprochó que no podría “estar no goberno e na oposición ao mesmo tempo”.

El origen del conflicto llegó con el Pleno de aprobación del Presupuesto, el pasado viernes. Pese a que el documento económico sí salió adelante, la modificación de la RPT no corrió la misma suerte por el voto contrario del socio de Pode. Una propuesta considerada como prioritaria, ya que suponía dotar de nuevos funcionarios a las áreas de Urbanismo, Contratación y Servicios Sociales, que están colapsados en la actualidad.

En la sesión plenaria, el edil argumentó que se trató de una negociación “moi precipitada” y que no aborda las necesidades que presenta la actual plantilla. Explicaciones que no convencieron a sus socios, que le reprocharon su ausencia a las juntas de gobierno y a la comisión informativa y que vieron su voto contrario como un desafío más al ejecutivo. Así, el cuatripartito encara un año final de mandato con muchas incertidumbres y cuyo futuro decidirán las bases de los partidos.