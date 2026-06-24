Lago convoca la comisión del pacto por la RPT y Abal niega que haya crisis: “Están en modo electoral”

El alcalde, Samuel Lago, y su socio de Cambados Pode, José Ramón Abal, en una imagen de archivo Gonzalo Salgado

El Pleno de aprobación del Presupuesto creó una nueva brecha en el seno del cuatripartito tras no salir adelante la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con la que se crearían tres puestos en Urbanismo, Contratación y Servicios Sociales, tras el voto contrario del socio de Cambados Pode. Su portavoz, José Ramón Abal, no ve, sin embargo, que haya crisis y no entiende el enfado de sus aliados de gobierno, que vincula a que están ya “en modo electoral”: “Nós tiñamos un acordo cos orzamentos e saíron adiante”, señala Abal, que niega que hubiera ese compromiso para la RPT. Sin embargo, su oposición a esta medida ha encendido una polémica que el alcalde pretende zanjar con una comisión de seguimiento del pacto que se reunirá esta tarde para “pedir explicacións” a Abal y que “cada un expoña a súa postura”.

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Una sesión para la que han confirmado ya su presencia los líderes de PSOE, Somos y BNG, aún sin respuesta por parte de Abal, que confiesa no ver “a necesidade” de esta convocatoria: “A modificación da RPT non está no acordo de goberno”, expone el edil, que defiende la libertad de su formación política a decidir en este tipo de cuestiones. Además, recalca que aquellos temas económicos prioritarios, como el reconocimiento de crédito para el pago de facturas atrasadas o el visto bueno al Presupuesto de 2026, salieron adelante por unanimidad dentro del ejecutivo y con su voto favorable.

De hecho, reivindica que su formación fue “moi permisiva e flexible” en las negociaciones para el documento que, según explica Abal, se dilataron más de lo esperado por cuestiones relativas a las áreas de Somos Cambados y no por las de Pode: “Que culpa teño eu que tardaran tres meses en chegar a un acordo?”, se pregunta el edil, que reivindica que sus áreas de gobierno tampoco fueron las más beneficiadas por este acuerdo.

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En cualquier caso, Abal recalca que los comunicados lanzados por Somos y BNG carecen de sentido y que no ve “ningunha crisis” por ningún lado. “Eu estou traballando nas miñas áreas”, defiende el edil, que no ve peligrar la estabilidad del pacto, más aún tras salir adelante el Presupuesto para este año, necesario para mantener la estabilidad económica.

Futuro del gobierno a cuatro

Pese a ello, el alcalde, Samuel Lago, recalcaba ayer la necesidad de convocar la figura de la comisión de seguimiento del pacto para valorar el futuro del gobierno a cuatro y recuerda que el voto contrario de Abal a la RPT no ha sido el primer desplante. “A explicación que me dou antes do Pleno non o comparto, xa que viña a dicir que era un documento para o que necesitaba máis tempo para estudalo”. Una modificación que el regidor socialista, recalca es “breve e express, co acordo de iniciar o próximo 2 de xullo unha reforma máis profundidade”. Una propuesta que, insiste Lago, se llevó “varias veces” a junta de gobierno —”se ben é certo que en algunhas asiste e outras non”— y, posteriormente, a la comisión informativa.

Una negativa a la RPT que, insiste el alcalde, es “contraproducente”, porque las tres plazas que se iban a crear son “muy necesarias” y hay un “amplio consenso en que eran necesarias”. Incluso para el propio Abal, recalcó Lago, dada la “lentitude coa que se están executando as obras, que sempre imos ao límite de prazo pola ausencia dun técnico no departamento de Contratación”. Por ello, el socialista, aunque por el momento no tiene sobre la mesa la expulsión de Abal del gobierno, demanda unas “explicacións”.