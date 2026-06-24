‘Clownbados’ innova con un circo con cinco sesiones en Torrado

Una edición anterior del evento

La Concellería de Ensino, Cultura e Patrimonio de Cambados presentó ayer la que es ya tercera edición de ‘Clownbados’, el festival de circo en la calle en esta localidad saliniense. El edil del departamento, Liso González, indicó que incrementan notablemente el número de actividades, en gran parte por la inclusión de “un circo de proximidade que naceu en Galicia, de produción galega, Circus Nova, que pretende levar o circo ás prazas do pobo e sacalo das aforas, que é onde se adoitan levar as grandes producións”, detalló el edil.

Este formato se hace en carpa reducida para cien personas y es la única actividad de pago, con entradas disponibles en la web del circo y dos horas antes de cada función en taquilla. Estás actuaciones serán en el parque Torrado, a las 21 horas, los días, 4, 8, 11, 13 y 14 de julio.

En tres plazas

A mayores, Cultura apuesta por tres localizaciones para el resto de actividades, todas ellas gratuitas. Se trata de la Praza de Fefiñáns, la del Concello y, por primera vez, la de Asorey. La mayoría son compañías gallegas, pero también hay tres a nivel estatal y una colombiana.

Se trata de una “aposta forte” para “diversificar a actividade cultural de Cambados”, que además está ya en la recta final de un procedimiento de subvención estatal, “síntoma de que estamos a facer as cousas ben”, valoró González. El edil constató el “éxito” de las anteriores ediciones y cree que esta también lo obtendrá.

Así el resto de propuestas traerán, en horario de 20 o de 21 horas, a A Vela Circo, 7 Burbujas, Mago Teto, Javi Javinchi, Espectáculos Valente, Fundación Tchyminigagua, Rendos Pequeno y Muu, en un cartel hecho público ya por la Concellería y que prolongará este ciclo de actuaciones circenses y de clown en la localidad entre el 1 y el 14 del citado mes de julio.