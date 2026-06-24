Cambados reclama justicia y más prevención para que no repitan casos de maltrato infantil

La concentración tuvo lugar en la Praza do Concello Gonzalo Salgado

Más de medio centenar de personas se reunieron en la Praza do Concello para alzar la voz contra el maltrato infantil y hacer un llamamiento y concienciar sobre la importancia de la prevención, desde el ámbito familiar o vecinal hasta el de las administraciones. La cita fue convocada por la familia de un niño que, presuntamente, ha sido víctima de este tipo de violencia por parte de su madre y la pareja de esta, contra los que la Fiscalía pide 20 años de prisión en un juicio que se desarrollará a partir de mañana en el Juzgado de lo Penal de Pontevedra.

Piden 20 años de cárcel y una indemnización de 50.000 euros por lesiones a su hijo menor Más información

Sin embargo, la tía del menor y portavoz de la convocatoria recalcó en su manifiesto que “no estamos aquí movidos por el odio ni para dividir, estamos aquí por amor a nuestros niños”, para que casos como el de su sobrino no se repitan en el futuro. “Y también hablo como miembro de una familia que ha vivido el dolor, la impotencia y el miedo que aparecen cuando un menor se encuentra en una situación de vulnerabilidad”. Un dolor, añadió, que “atraviesa toda la familia, se instala en cada conversación, en cada recuerdo, en cada celebración, en cada fecha señalada, y deja una huella que resulta muy difícil de borrar”, subrayó.

Por ello piden justicia para tratar de aliviar un dolor instalado desde hace más de dos años. Sin embargo, su llamamiento se extiende más allá de ello. Así, en un emotivo acto rodeada de vecinos, pero también de familiares y allegados, la familia ha querido usar su propia experiencia para exponer la vulnerabilidad extrema e instar a que “llegue el día en que las instituciones, todas las familias y toda la sociedad caminen en la misma dirección para la protección absoluta a la infancia”. “Hasta entonces, seguiremos aquí alzando la voz, pidiendo prevención, protección, sensibilidad y humanidad, porque ningún niño debería de conocer el sufrimiento antes de conocer la vida”, expusieron.

Para ello, se repartió un díptico informativo en el que se trata de concienciar sobre posibles señales de alerta de que un menor esta sufriendo algún tipo de maltrato, tanto físico como psicológico, animando a familiares o personas conocedoras de casos similares a denunciar.

Sin embargo, no han querido tampoco olvidarse del tema legal y de las dificultades de actuar de forma preventiva a estos posibles casos. En este sentido, desde esta familia se denunció la situación de riesgo en la que estaba el menor, sin que se adoptasen medidas cautelares.

Solicitan 20 años de cárcel

El juicio se celebra mañana en el Juzgado de lo Penal de Pontevedra y la Fiscalía Provincial pide 20 años de cárcel y una indemnización de 50.000 euros para la madre del menor y su pareja por varios delitos de lesiones y violencia familiar cuando su hijo tenía unos dos años. Los hechos se remontan a febrero y marzo de 2024 en un municipio del partido judicial de Caldas.

Como resultado de las lesiones, el menor tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital en estado crítico e ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció varios días. Además, desde la familia advierten que cuenta todavía con secuelas, especialmente psicológicas, por el episodio vivido, por lo que reclaman justicia. Deseo que manifestaron también el alcalde, Samuel Lago, y el edil José Ramón Abal, que mandaron fuerzas a los familias y desearon que el menor pueda tener “unha vida completamente normal”.