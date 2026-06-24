Cambados contrata el diseño e instalación de un mirador panorámico en A Seca

Vistas del Muíño da Seca DA

El Concello de Cambados contrató a Nelmar SL, por un importe de 17.817 euros, las obras de diseño, fabricación e instalación de un mirador panorámico en A Seca. Se tratará así de una plataforma de madera elevada, con una altura de unos tres metros, con la que se pretende tener mejores vistas a la ensenada. Tendrá forma trapezoidal —con una pasarela de unos doce metros—, adaptada al terreno en pendiente, y contará con seis pilares para su sujeción, herrajes metálicos, así como una barandilla para garantizar la seguridad.

El alcalde, Samuel Lago, indica que la obra cuenta con una subvención convocada por el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) O Salnés-Ulla-Umia a través de la línea de ayudas de fondos europeos Leader. En total, se benefició de una aportación de 12.500 euros, teniendo que aportar lo restante el Concello.

La idea es avanzar en la red de miradores que el Concello ha ido habilitando en los últimos años para la puesta en valor de su patrimonio natural e impulsar este tipo de turismo. Así, cuenta con los de Refoxos (Corvillón) , A Barca y Couto de Arriba (en Castrelo) o el de A Seca, además de los miradores de Cobas de Lobos, la desembocadura del Umia o el de A Pastora, uno de los de mayor popularidad y más visitados.