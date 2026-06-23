Los análisis mantienen cerrado el Saco de Fefiñáns y arrojan la sospecha de un foco de vertidos irregular

Vistas del Saco de Fefiñáns, en una imagen de archivo DA

El Saco de Fefiñáns lleva 16 años bajo la calificación de zona C para la extracción de marisco y la Cofradía de Cambados maniobra para poder cambiar esta situación y recuperar este banco marisquero en un contexto generalizado en Galicia de pérdida de producción. Sin embargo, y pese a las obras de mejora del saneamiento en el caso urbano, los análisis siguen dando los parámetros mínimos de calidad y salubridad para comercializar el marisco que crece en estos fondos.

Unos resultados negativos de los que la Cofradía quiere arrojar luz de su procedencia. Por ello, ha solicitado al Concello de Cambados un diagnóstico de su red para comprobar si existe algún punto de vertido que pueda alterar a esta zona productiva y hará lo propio con Augas de Galicia en una reunión pendiente de concertar. No obstante, los resultados de las analíticas evidencian una sospecha: “ten que existir algún foco de vertido irregular” procedente de residuos agrarios, ganaderos o, incluso, industriales.

Así lo explica el patrón mayor, Alejandro Pérez, que indica que “saen tres, catro ou cinco muestreos ben e, de repente, nun saen niveis elevadísimos”. Una frecuencia que abre la sospecha a algún tipo de vertido irregular —o bien en el propio saco o “máis arriba e que acabasen chegando a esta zona”— que pudiera explicar esta situación, ya que si existiesen alivios recurrentes de la red de saneamiento a la ensenada los análisis arrojarían resultados negativos más estables o más altos en épocas de extrema lluvia que pudieran sobrecargar la red.

Reunión con Intecmar

En cualquier caso, desde la Cofradía están decididos a mover ficha de la mano de las administraciones para poder avanzar en la recuperación de este banco productivo, que pudiese dar un respiro a las mariscadoras a pie y al banco de O Sarrido, que ha dado la talla en la campaña de este año con buenas extracciones de almeja japónica y fina.

En este sentido, el patrón mayor espera también poder reunirse con la directora del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) para analizar la situación de este banco, así como de la vieira.

La Cofradía celebrará el próximo mes su fiesta de exaltación de este bivalvo gracias al stock con el que cuenta la empresa Porto de Cambados tras la campaña de Cangas, después de que la local resultara un fiasco y tuviera que cerrarse tras tres días (por la poca cantidad de recurso y la alta toxina). Sin embargo, Pérez alerta de que las existencias no llegarán para la campaña navideña.