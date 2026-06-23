La Orquesta Gaos cierra una temporada de “éxito” en el Salón Peña

Actuación de la Orquesta Gaos en Cambados DA

La Orquesta Gaos ofrece este viernes en el Salón Peña el programa musical ‘Groove!’, con el que pondrá fin a su décimo séptima temporada, la primera en la que Cambados es sede compartida con A Coruña. Así, la agrupación pondrá fin a un ciclo de cuatro conciertos de música sinfónica en la capital del albariño que resultaron ser “todo un éxito”, según celebró el concejal de Cultura, Liso González, que puso en valor que pese a que fue una apuesta “arriscada”, las actuaciones acabaron “rozando o cheo” con más de 350 asistentes en cada función que acogió el Salón Peña durante esta temporada.

Así pues, la orquesta se despedirá este año con ‘Groove!’, un programa lleno de ritmo, color y energía inspirado en las músicas del continente americano. Desde la brillante teatralidad de Bernstein hasta la fuerza hipnótica del Danzón nº2 de Márquez, el concierto propone un viaje sonoro vibrante y llena de contrastes, en que vuelve a apostar por la música clásica, pero de la mano de compositores más contemporáneos.

Así, el acordeón será el gran protagonista de la noche de la mano de Nuno Estévez, solista del Opale Concerto de Richard Galliano, una obra elegante y cinematográfica que fusiona lenguajes clásicos y populares con una enorme riqueza tímbrica. Completan el programa las danzas de Rodeo de Aaron Copland, llenas de espíritu folk, y la célebre obertura de Candide de Leonard Bernstein, una explosión de virtuosismo y humor musical.

Críticas políticas

El edil nacionalista quiso celebrar así que “as políticas do BNG en cultura funcionaron”, ofertando una programación diversa y diferente en el municipio, siendo la propuesta de Gaos una de las apuestas principales. Así, volvió a referirse a las “trabas” impuestas por Abal y el PP y pese a contar con un presupuesto “ridículo”.