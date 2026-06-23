El asfaltado de la rotonda de Vilariño complica los accesos a Cambados

Asfaltado en la rotonda de Vilariño Mónica Ferreirós

Las obras de mejora del firme en la Vía de Alta Capacidad entre Cambados y la Autovía do Salnés (VG-4.2.) provocaron esta mañana cortes al tráfico en la rotonda de Vilariño, principal vía de acceso al centro urbano de la capital del albariño. La actuación, que ejecuta la empresa Marconsa, incluye también el refuerzo de tramos de las carreteras PO-548; PO-224; PO-305; PO-316 y PO-223, a su paso por los municipios de Caldas, Cambados, O Grove, Pontecesures, Ribadumia, Valga, Vilagarcía y Pontevedra, con una inversión de 1,8 millones de la Xunta de Galicia