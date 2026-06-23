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Cambados

El asfaltado de la rotonda de Vilariño complica los accesos a Cambados

A. Louro
23/06/2026 16:25
Asfaltado en la rotonda de Vilariño
Asfaltado en la rotonda de Vilariño
Mónica Ferreirós
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Las obras de mejora del firme en la Vía de Alta Capacidad entre Cambados y la Autovía do Salnés (VG-4.2.) provocaron esta mañana cortes al tráfico en la rotonda de Vilariño, principal vía de acceso al centro urbano de la capital del albariño. La actuación, que ejecuta la empresa Marconsa, incluye también el refuerzo de tramos de las carreteras PO-548; PO-224; PO-305; PO-316 y PO-223, a su paso por los municipios de Caldas, Cambados, O Grove, Pontecesures, Ribadumia, Valga, Vilagarcía y Pontevedra, con una inversión de 1,8 millones de la Xunta de Galicia

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