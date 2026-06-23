Cambados y Rianxo se convirtieron en plató de rodaje de la película ‘Operación Camarón 2’

Tras el éxito en taquilla de 'Operación Camarón', el equipo de producción rodó su secuela en Galicia EFE

Cambados y Rianxo se colaron entre las localizaciones del rodaje de ‘Operación Camarón 2’, la secuela de la comedia dirigida por Carlos Therón que traslada la acción desde Andalucía al universo de las orquestas y verbenas gallegas en una nueva investigación policial, con humor y música como ingredientes principales.

La película, escrita por Manuel Burque y Josep Gatell, recupera a Julián López y Carlos Librado ‘Nene’ como protagonistas, además de a Juanlu González y Xisco González; e incorpora a otros intérpretes como Diego Anido, María Pujalte, Alejandro Jato o Manuel Manquiña, entre otros y la producción corre a cargo de Telecinco Cinema, junto a La Pepa PC, Maruxiña Film Company y Basque Film Services.

El rodaje tuvo como centro de operaciones Santiago, con localizaciones en la Ciudad de la Cultura, Área Central o la Sala Capitol, pero también ha incluido escenas en Rianxo o Cambados, entre otras localizaciones, donde se ha rodado en las pasadas semanas, en puntos de interés turístico como las ruinas del cementerio de Santa Mariña.