Cambados desatasca la renovación del parque de Torrado por 133.000 euros

Estado deteriorado de uno de los elementos de juego Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados ha desatascado la tramitación para licitar la necesaria renovación del parque infantil de Torrado, donde hay algunos elementos de juegos que piden a gritos un recambio, lo que incluso ha despertado las críticas de algunos padres. Así, se instalarán nuevos, siendo el más grande una torre con un tobogán y tirolina. El proyecto asciende a 133.000 euros y cuenta con una subvención del Plan +Provincia 2024, por lo que tendrá que estar listo a finales de septiembre para no perder los fondos.

Los pliegos del contrato constatan que esta área de juego presenta un aspecto “moi deficiente motivado pola idade considerable dos equipos, a natureza dos materias cos que foi construída e a falta de mantemento, o que fai urxente unha actuación para subsanar ditas deficiencias e evitar o risco evidente que supón o uso de algúns dos elementos de xogo”.

Así pues, en Torrado se contempla la retirada de elementos en peor estado, restauración de aquellos recuperables reponiendo las piezas que sea preciso, la reparación del pavimento existente y la instalación de dos nuevos equipos: un multijuego con torre tipo “faro” con tobogán tubular inoxidable (de una altura de hasta 3,25 metros), rocódromo, barra de incendios y tirolina de 15 metros de largo; y un “barco e pasadizo” pensado para niños de entre 2 y 6 años, que consta de un recorrido por pasarelas y paneles móviles, que contará también con un tobogán, ramplas de acceso y paneles giratorios.

Asimismo, la actuación incluye también trabajos en el parque infantil anexo a la estación de autobuses, donde se reparará el pavimento amortiguador de caucho, aplicando una segunda capa sobre la existente previa preparación de esta última, mejora de seguridad en los maceteros y la renovación de ciertos componentes de los elementos de juego existentes.

Cinco semanas de obras

Las obras tendrán un plazo de ejecución de cinco semanas desde su adjudicación y, en cualquier caso, deberán estar listas antes del 30 de septiembre para no perder la subvención concedida por la Diputación de Pontevedra a través del +Provincia 2024. Se trata del último proyecto que quedaba por adjudicar —además de la compra de la minipala para el servicio de Obras— al amparo de esta línea de subvenciones, según destacó el edil de Obras, José Ramón Abal, que celebró su licitación para contar con un parque “totalmente renovado”.

Las empresas tendrán de plazo para presentar sus ofertas hasta el próximo 13 de julio a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (Silex). Con esta actuación, el Concello quiere poner a punto dos de las áreas de juego infantil más importantes del municipio y que presentan un avanzado estado de deterioro.