Vandalismo en la sede del obradoiro de Cambados: rompen ordenadores y la tele, pintan esvásticas y roban material

Pintadas en la sede del obradoiro Gonzalo Salgado

Cambados ha vuelto a ser objetivo de un nuevo acto vandálico. De esta vez le ha tocado a la sede del obradoiro de empleo, que inauguró el pasado martes una nueva edición del taller dual en las modalidades de carpintería y soldadura con una veintena de alumnos. “Non é un roubo nin delincuencia habitual, é por facer dano”, expuso el alcalde, Samuel Lago, que presentó ayer la perceptiva denuncia en la Guardia Civil por los hechos.

La sede amanecía así con numerosos destrozos. Además de la puerta, que el autor o autores rompieron para entrar, también dejaron sin utilidad tres pantallas de monitores, un ordenador fijo y otro portátil y hasta una cafetera. Asimismo, rompieron también una televisión de unas cuarenta pulgadas con la que contaba la sede, en la que provocaron un importante golpe en la pantalla con una de las sillas. Además, realizaron pintadas en la fachada.

Uno de los ordenadores rotos Gonzalo Salgado

Asimismo, se llevaron también un teléfono móvil y otro fijo y un estuche de destornilladores que el equipo docente echa en falta tras el paso del fin de semana. Poco material robado pero sí “importantes daños” que ya fueron comunicados a la Guardia Civil, tras presentar la correspondiente denuncia.

Los agentes, de hecho, se desplazaron hasta la sede acompañados por el alcalde para realizar la inspección del lugar de los hechos en busca de huellas e indicios que puedan esclarecer el caso. En este sentido, Lago espera que puedan dar con la identidad de los vándalos y aclara que en caso de esclarecerse los hechos el Concello se personará contra el autor en caso de poder identificarse.

Ola de actos vandálicos

El Concello condenó así un nuevo acto vandálico, que se suma así a los numerosos recientes, como el robo de la escultura situada en Refoxos y otros desperfectos en el mirador de A Barca o las recientes pintadas en la iglesia de San Benito.

El regidor explica que no se ha realizado todavía una previsión del impacto económico que supuso el acto de vandalismo e indica que en la jornada de ayer no pudo realizarse la respectiva formación al alumnado por la falta de material, que será sustituido por otro anterior para retomar la actividad a partir de hoy.

En cualquier caso, el enfado es mayúsculo contra una ola de vandalismo que acaba teniendo un impacto importante en las arcas municipales. Por ello el gobierno no duda en condenar los hechos y espera que se pueda esclarecer la autoría de los hechos para cargar los gastos sobre sus responsables. “Non é un roubo, non é delincuencia habitual, é querer facer dano”, concluyó Lago.