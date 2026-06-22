Fole califica de “cachondeo” que se hable de una “pinza” entre Abal y el PP: “Non estamos de acordo con el en nada”

La portavoz popular, Sabela Fole, en una intervención en Pleno Gonzalo Salgado

El Partido Popular salió al paso de las declaraciones cruzadas entre los socios del cuatripartito tras el Pleno del viernes, en el que el voto contrario de José Ramón Abal y los populares tumbó la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que suponía la creación de tres puestos en Urbanismo, Servicios Sociales y Contratación. Críticas de las fuerzas de izquierdas del gobierno de coalición que hablaban de una “pinza” entre PP y Abal que la portavoz popular, Sabela Fole, niega y califica de “cachondeo”: “Non estamos de acordo con el absolutamente en nada”, replicó.

En este sentido, la concejala censuró que los socios “critican a Abal, pero fano coa boca pequena, porque se todas as diverxencias foran tan terribles, ou pedirían o seu cese ou marcharían para non compartir goberno con el”, expuso la popular, que lamentó que desde BNG y Somos se limiten a decir, “ante cada desplante, que é un punto de inflexión, pero a realidade é que son palabras baleiras sen ningún efecto”.

Oposición a la RPT

En esta misma línea, sobre las críticas vertidas por los miembros del ejecutivo al PP por su voto en contra, Fole recalcó que el rechazo plenario de la RPT respondió “unicamente aos desacordos que manteñen constantemente entre eles e que teñen levado ao Concello ao actual clima de degradación e deterioro”. “Nós non estamos de acordo nin coa proposta de RPT agás no caso de Servizos Sociais”, añadió la popular, que defendió su posicionamiento para que no “leven o Concello á destrucción”. “Onde teñen que buscar os votos que respalden este sendeus é nos mesmos nove concelleiros que levantaron a man na investidura e que está protagonizando esta desfeita, polo que non deben errar o tiro e deben apuntar só ao concelleiro, neste caso, que lles rebenta as súas políticas”.

“É máis fácil enfrontarse ao PP que á persoa que lles deu os seus postos e soldos”, criticó Fole, que recalcó que el departamento de Urbanismo funcionaba “moi ben” con los gobiernos locales y volvió a incidir en que el “atasco brutal” de este área se debe “exclusivamente á súa nefasta xestión”, poniendo de ejemplo el caso de Vilanova, que cuenta solo con un técnico —frente a los tres de Cambados— y “ten todos os expedientes ao día”.

Además, tras las acusaciones del portavoz del BNG, Liso González, Fole recordó que el arquitecto “segue no seu posto por decisión do cuatripartito “ y las fuerzas de izquierdas “que levan “gobernando once anos e que, neste tempo, optou por non consolidar a praza do asesor xurídico para eliminalo porque non querían contar con el”, concluyó la popular.