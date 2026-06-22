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Cambados

Convocan una concentración contra el maltrato infantil en Cambados

Buscan concienciar y piden justicia por una causa abierta por violencia familiar

Redacción
22/06/2026 19:00
Fachada del Concello de Cambados
La concentración se celebrará frente al Concello de Cambados
Mónica Ferreirós
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"Por una infancia feliz, segura y respetada". Bajo este lema, el Concello de Cambados acogerá una concentración contra el maltrato infantil. La cita tendrá lugar este miércoles, día 24, a mediodía, frente el Ayuntamiento como rechazo a la violencia ejercida contra los menores y en forma de concienciación, con el objetivo de que se haga justicia, ante la celebración de un juicio por presuntas lesiones y violencia familiar.

Fachadas del Juzgado de lo Penal de Pontevedra

Piden 20 años de cárcel y una indemnización de 50.000 euros por lesiones a su hijo menor

Más información

La Fiscalía Provincial de Pontevedra pide 20 años de cárcel y una indemnización de 50.000 euros para la madre de un menor y su pareja por varios delitos de lesiones y violencia familiar cuando su hijo tenía unos dos años. Los hechos se remontan a febrero y marzo de 2024 en un municipio del partido judicial de Caldas y ambos acusados comparecerán este jueves ante el Juzgado de lo Penal de Pontevedra.

Como resultado de las lesiones, el menor tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital en estado crítico e ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció varios días. Por ello, los convocantes hacen un llamamiento a la participación en esta concentración pacífica para pedir justicia y concienciar sobre la importancia de la protección a los menores.

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