Blanco pide dejar trabajar a la Guardia Civil por el “desgraciado incidente” del muerto por disparo
El delegado del Gobierno rompe el silencio institucional sobre el caso, a preguntas de la prensa en un acto
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, señaló este lunes que la Guardia Civil trata de determinar “los pormenores” de la muerte de Jonathan Señoráns Trigo, a causa de una herida de bala de un agente durante el reciente operativo de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas en Cambados.
Así lo indicó a preguntas de los medios de comunicación hoy tras un acto en Santiago y que supone la primera declaración institucional oficial sobre el operativo, el disparo y la investigación en marcha. Añadió que la Guardia Civil mantiene abierta la investigación por un supuesto delito de homicidio.
“La Guardia Civil lleva a cabo investigaciones para determinar cuáles fueron los pormenores de ese desgraciado incidente. Por lo tanto, vamos a dejarlos trabajar”, sentenció el delegado del Gobierno. La jueza de la plaza 4 de Cambados acordó la práctica de diversas diligencias. Se prevé la toma de declaraciones a los agentes, a la pareja del fallecido como testigo civil y la práctica de indagaciones de la unidad de criminalística de la Guardia Civil, entre otras posibles.