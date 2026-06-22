Blanco pide dejar trabajar a la Guardia Civil por el “desgraciado incidente” del muerto por disparo

Agentes durante el operativo en el domicilio donde ocurrió todo | M. Ferreirós

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, señaló este lunes que la Guardia Civil trata de determinar “los pormenores” de la muerte de Jonathan Señoráns Trigo, a causa de una herida de bala de un agente durante el reciente operativo de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas en Cambados.

Así lo indicó a preguntas de los medios de comunicación hoy tras un acto en Santiago y que supone la primera declaración institucional oficial sobre el operativo, el disparo y la investigación en marcha. Añadió que la Guardia Civil mantiene abierta la investigación por un supuesto delito de homicidio.

“La Guardia Civil lleva a cabo investigaciones para determinar cuáles fueron los pormenores de ese desgraciado incidente. Por lo tanto, vamos a dejarlos trabajar”, sentenció el delegado del Gobierno. La jueza de la plaza 4 de Cambados acordó la práctica de diversas diligencias. Se prevé la toma de declaraciones a los agentes, a la pareja del fallecido como testigo civil y la práctica de indagaciones de la unidad de criminalística de la Guardia Civil, entre otras posibles.

La situación del agente que disparó, pendiente del curso de la investigación Más información