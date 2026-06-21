Recuperan los restos del tripulante desaparecido del Sin Querer Dos

Imagen del hundimiento del Sin Querer Dos Cedida

El 19 de diciembre de 2018 el buque 'Sin Querer Dos' se hundía a 4,5 millas al sur de Finisterre. De diez tripulantes, fallecieron tres marineros y el cuerpo de un cuarto no se pudo recuperar hasta ahora—todos de Cambados—. Un pesquero de Muros hallaba así finalmente los restos de Guillermo Casais en mayo del pasado año, siete años después del naufragio. Fue cuando el barco recuperó en un lance un cráneo humano que no pudo ser identificado hasta esta misma semana como restos del cambadés.

La familia de la víctima, para la que el Juzgado de Corcubión ya había declarado su fallecimiento, recibió esta semana la llamada de la Guardia Civil confirmando la noticia, poniendo fin así a ocho años de espera para poder velar los restos de su familiar, oficiando ayer un funeral en la iglesia de San Benito.

Indignación, en cualquier caso, en la familia por la falta de comunicación en todo este proceso, tras más de doce meses desde el hallazgo sin poder identificar los restos, que finalmente pudo producirse por el trabajo de un forense ourensano y sin llegar todavía a producirse comunicación alguna por parte del juzgado.