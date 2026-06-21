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Cambados

La Concellería de Igualdade duplica las plazas para el campamento de verano

A. Louro
21/06/2026 21:21
Los ediles del BNG, Mar Pérez y Liso González, en un Pleno
Los ediles del BNG, Mar Pérez y Liso González, en un Pleno
Gonzalo Salgado
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 La concejala de Igualdade, Mar Pérez, destacó la apuesta por la conciliación. Así, dando cumplimiento a una promesa electoral del BNG, según destacó Pérez, el Concello puso en marcha el pasado año un campamento de verano, público y gratuito, para menores de 3 a 12 años, que este año duplica sus plazas, pasando de 60 a 120.

“Esto demostra a solidez do proxecto do BNG para Cambados,  aínda no contexto de afogamento económico imposto por José Ramón Abal e o Partido Popular, demostramos ser quen de sacar adiante o noso proxecto político e melloras para a veciñanza de Cambados”, recalcó la nacionalista, que defendió las actuaciones llevadas a cabo por las concejalía de Igualdade y Cultura, del BNG.

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