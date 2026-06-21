El PSOE de Cambados celebra su comida anual rodeado de vecinos y simpatizantes

El alcalde, Samuel Lago, y el edil José Ramón Costa a los fogones Gonzalo Salgado

El grupo municipal del Partido Socialista (PSOE) de Cambados celebró esta mañana su comida anual en un Parque da Seca de Corvillón que llenó con vecinos y simpatizantes, a un año de las elecciones municipales, en las que los socialistas concurrirán con la intención de retener la Alcaldía.

Así, con el alcalde, Samuel Lago, y el edil de Medio Ambiente, José Ramón Costa, a los fogones, en el menú no faltó el churrasco para compartir mesa, conversación y “compromiso co futuro de Cambados” con los vecinos. “Un encontro para celebrar todo o camiño percorrido xuntos e seguir sumando ilusión, ideas e proxectos para o noso concello”, según anunciaba el propio PSOE de una cita que marca, además, el último año de mandato.