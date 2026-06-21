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Cambados

El PSOE de Cambados celebra su comida anual rodeado de vecinos y simpatizantes

A. Louro
21/06/2026 21:17
El alcalde, Samuel Lago, y el edil José Ramón Costa a los fogones
El alcalde, Samuel Lago, y el edil José Ramón Costa a los fogones
Gonzalo Salgado
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El grupo municipal del Partido Socialista (PSOE) de Cambados celebró esta mañana su comida anual en un Parque da Seca de Corvillón que llenó con vecinos y simpatizantes, a un año de las elecciones municipales, en las que los socialistas concurrirán con la intención de retener la Alcaldía.

Así, con el alcalde, Samuel Lago, y el edil de Medio Ambiente, José Ramón Costa, a los fogones, en el menú no faltó el churrasco para compartir mesa, conversación y “compromiso co futuro de Cambados” con los vecinos. “Un encontro para celebrar todo o camiño percorrido xuntos e seguir sumando ilusión, ideas e proxectos para o noso concello”, según anunciaba el propio PSOE de una cita que marca, además, el último año de mandato.

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