Rescatan el cadáver de un hombre que apareció flotando en el puerto de Cambados

Los cuerpos de seguridad se trasladaron hasta el puerto cambadés Gonzalo Salgado

Un cuerpo sin vida fue localizado esta mañana flotando en las dársenas del puerto de Tragove, en Cambados. La voz de alarma la habría dado el conductor de una moto de agua que circulaba en ese momento por las inmediaciones del puerto cambadés, cuando divisó el cadáver, que pudo ser rescatado del mar con la colaboración de un marinero.

Según explican fuentes de la Guardia Civil, que encabeza ahora la investigación para esclarecer las causas del suceso, el fallecido no llevaba consigo documentación, por lo que los agentes iniciaron las pesquisas para dar con su identidad, por ejemplo, a través de las matrículas de los vehículos aparcados en la zona, ya que no se registraban denuncias por personas desaparecidas en el municipio. Finalmente, el hombre fue identificado como un vecino de Castrelo, de 83 años e iniciales L.P.P..

En cuanto a las posibles causas del suceso, todavía en investigación y a falta de la confirmación por la autopsia, la principal hipótesis pasa por una caída accidental mientras pescaba en el puerto.

Hasta el punto se trasladaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y del servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados, así como el alcalde, Samuel Lago, que siguió de primera mano el operativo y la investigación sobre las causas e identidad de la persona fallecida.