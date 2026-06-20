Los socios del cuatripartito de Cambados señalan a Abal: “Non se pode estar no goberno e na oposición”

El edil de Pode, José Ramón Abal y, al fondo, el alcalde, Samuel Lago, durante el Pleno de aprobación del Presupuesto Gonzalo Salgado

“Non se pode estar no goberno e na oposición ao mesmo tempo. Iso é unha fraude”. Así de tajante se mostraba hoy el teniente de alcalde, Tino Cordal, tras la enésima brecha en el seno del cuatripartito con el socio de Pode, José Ramón Abal, al tumbar la creación de tres plazas de funcionarios para desatascar los departamentos de Urbanismo, Contratación y Servicios Sociales. Una decisión, insisten también desde el BNG, que “estanca a Cambados na parálise”.

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“As licenzas urbanísticas seguirán retrasándose indefinidamente, Servizos Sociais seguirá sen poder atender a tempo todas as demandas e as obras e contratos públicos non poderán tramitarse coa axilidade necesaria”, lamentaron los nacionalistas mediante un duro comunicado en que responsabilizaron de la situación a “José Ramón Abal e o Partido Popular” que “volveron a aliarse contra os intereses da nosa vila, boicoteando as melloras urxentes que necesitan as áreas mencionadas”.

Futuro de la coalición

El cabreo se extiende así en filas de BNG y Somos, que emitieron duros comunicados contra el edil independiente, al que instaron a “aclarar se quere seguir formando parte do goberno de Cambados”; pero también en el seno de los socialistas. De hecho, el alcalde, Samuel Lago, no oculta su decepción con la situación y califica de “incomprensible” la decisión de Abal y que llama a sus socios de gobierno a “sentarse a falar na próxima semana” para poder reconducir la situación.

Lo cierto es que el edil de Pode defendió en el Pleno su voto contrario a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) al señalar que fue una negociación muy “precipitada”, en apenas cuatro semanas, y sin abordar cuestiones más profundas (para las que el ejecutivo ya se comprometió a estudiar con los sindicatos a partir de julio).

Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a sus socios: “el ten copia do documento definitivo con antelación incluso á comisión informativa e xa fora tratado o asunto en varias ocasións en xunta de goberno”, expuso el regidor. Dos órganos a los que el edil independiente no asistió, según denuncian sus socios, que ven en su forma de actuar falta de “responsabilidad e vontade de acordar nada cos teus teóricos compañeiros de goberno”, según le reprochó en su comunicado Somos Cambados. “Con estas decisións incomprensibles non se lle fai dano ao executivo senón ao conxunto da cidadanía”, lamentó la formación liderada por Cordal.

“Pinza” entre PP y Pode

De hecho, tanto Somos como BNG hicieron hincapié en la votación conjunta de PP y Pode para tumbar esta propuesta de modificación puntual de la RPT —que además incluía un cambio en los complementos de destino para los funcionarios C2 de Obras y una modificación en las condiciones del encargado del pabellón, por una resolución judicial— señalando una “piza entre José Ramón Abal e o Partido Popular para boicotear o goberno municipal”. “Cambados non merece o desleixo, a suciedade, o retraso inaceptable na concesión de licenzas urbanístias e a desatención xeral dos servizos públicos básicos que provoca esta alianza”, censuró el Bloque.

Declaraciones similares a las realizadas por Somos Cambados, que insta a José Ramón Abal y a la portavoz popular, Sabela Fole, a “precisar se hai algunha razón oculta que non dixeron” para votar en contra de esta propuesta, aportando unos motivos “contraditorios e hipócritas”.

Así, pese a que finalmente Abal sí facilitó la aprobación del Presupuesto para 2026 votando a favor del documento, el Pleno del viernes volvió a escenificar la divergencia de posiciones —incluso encontradas— en el seno del cuatripartito, que encara la fase final del mandato —apenas falta un año para las elecciones de 2027— con una importante fisura. Por ello, el regidor llama a una reunión en la próxima semana en la que poder reconducir la hoja de ruta del ejecutivo y plantear el futuro del gobierno de coalición de cara a este último año.

En este sentido, Lago señala que todavía falta por definir cómo se realizará esta reunión entre los socios, pudiendo ser en una junta de gobierno o convocando las controvertidas comisiones de seguimiento del pacto. El Pleno en cualquier caso parece que ha sido la puntilla para desestabilizar la alianza y el portavoz nacionalista llegó a señalar en la sesión que el poscionamiento de Abal habría marcado un “punto e aparte” para el BNG con respecto a la situación en el gobierno de coaliación.