Los trabajadores de la Escola de Música de Cambados denuncian "precariedade" y exigen mejoras a la concesionaria

Diego Rosal, representante de los trabajadores, y Marta Ferreiro, de la CIG Gonzalo Salgado

El personal del Conservatorio Elemental y la Escola de Música de Cambados denunció la "situación lamentable e precaria" que está viviendo con la empresa concesionaria del servicio: contratos fijos discontinuos durante nueve meses, en los que solo computan las horas semanales de clase, sin verse reflejadas tutorías, audiciones o pruebas de acceso, entre otras cuestiones a mayores que los maestros de este centro realizan en cada curso. Así lo destapó el representante legal de los trabajadores (voz de más de una docena de profesores y una administrativa), Diego Rosal, que denunció incumplimientos de la actual empresa, con la que las reuniones con los trabajadores no han sido positivas: "Levamos desde o mes de febreiro pedíndolles certa documentación que nos pertence e pasan semanas e esa información sin que fose facilitada de forma continua".

Así, tanto el representante del personal como la Confederación Intersindical Galega (CIG) denunciaron las actuales condiciones de los trabajadores de este servicio público privatizado: "A nosa situación laboral e de dereitos non mellorou no máis mínimo" con el paso de los años, critican. Por ello, reclaman una serie de mejoras: tres horas a mayores de las horas semanales de clase para todas las actividades que el claustro debe asumir, que se cumplan contratos de diez meses con un mes de vacaciones (cuestión que no se cumpliría actualmente, con contratos laborales solo de nueve meses, pese a que en la concesión se especifican los diez meses) y una subida económica. De hecho, el personal reclama que se realice una mejora escalonada, de forma que se aumente el precio por hora del servicio en los pliegos hasta los 20 euros.

"Actualizar o contrato á realidade"

En este sentido, el actual contrato de gestión (licitado en 2019 por más de 190.000 euros anuales) lleva caducado desde 2024 y la actual empresa mantiene el servicio a través de una prórroga. Por ello, el Concello se encuentra ya con la redacción de los pliegos para poder licitar el contrato para el próximo curso. Una nueva concesión para la que los trabajadores piden ciertas mejoras para "actualizar estes pregos á realidade" y blindar las condiciones para los trabajadores.

El edil de Cultura, Liso González, reconoce que es conocedor del descontento de la plantilla y que le trasladaron una serie de demandas para las que se están estudiando su cobertura legal de cara a incluirlas en los pliegos para el futuro contrato de gestión del servicio. En esta línea, explica que el Concello "non pode regular as condicións dos traballadores dunha empresa", ya que, "os pregos pódeno aguantar todo, pero tamén poden ser motivo de que a empresa os impugne". Por ello, se están estudiando con los técnicos municipales las posibilidades para incluir estas demandas para el futuro contrato.

El cualquier caso, González, señala que la vía ahora pasa por "seguir apoiando vías de comunicación entre a empresa e os traballadores, que están bastante deterioradas" para que ambas partes puedan llegar a un acuerdo. "Estamos traballando en todas as posibilidades para ver como podemos sacar a situación adiante" para que "non transcenda á calidade do servizo que reciben os usuarios". Algo, recalcó el nacionalista, que no ocurrió: "Os traballadores en ningún momento fixeron ningún tipo de ameaza nin moito menos, son os primeiros que traballan para que esto vaia para adiante", reconoció el edil, que mostró su compromiso para tratar de "limar asperezas" con la empresa, con la que se estudiará si está dando cumplimiento a ciertas condiciones, como que el servicio debe estar activo diez meses (pese a que los trabajadores están contratados por nueve meses, de septiembre a junio).

Nueva concesión

En cuanto al futuro contrato de gestión, González reconoce también que será difícil de poder licitar ya para el inicio del nuevo curso en el mes de septiembre y confía con poder tenerlo listo para enero. En este sentido, explica que el Concello acumula retrasos en el área de Contratación, que se esperan subsanar con la dotación de un nuevo técnico a través de la modificación de la RPT que se aprobará esta tarde en Pleno.