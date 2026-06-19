Fole critica los Presupuestos de 2026 como “os peores da democracia”

La portavoz popular, Sabela Fole, en una intervención en un Pleno Gonzalo Salgado

El Partido Popular de Cambados anunció su rechazo al Presupuesto municipal de 2026, cuya aprobación se debatirá mañana en un Pleno extraordinario, en el que los populares votarán en contra: “É certo que, como din desde o goberno, son uns orzamentos históricos, porque son os máis altos pero sen dúbida os peores da democracia, xa que o cuatripartito vai tirar máis de 11 millóns de euros ao lixo”, reprochó la portavoz de la oposición, Sabela Fole.

La concejala popular defendió su posición “por responsabilidade”, al entender que este documento “é bastante peor” que el actual prorrogado de 2024 y “parece orientado a darlle a puntiña ao Concello”. Así, declaró que el PP “non pode ser cómplice duns orzamentos que apostan exclusivamente pola precariedade, os recurtes e un maior esmorecemento para Cambados”.

Baja inversión

En cuanto a los detalles del Presupuesto que se votará mañana, Fole destacó el peso que juegan los gastos corrientes —aquellos servicios básicos irrenunciables— en las cuentas, ya que alcanza el 94%. Una cifra “desorbitada” para la popular “posto que non deixa ningunha marxe de manobra para facer nada e que basicamente deixan as contas para ir subsistindo moi malamente”.

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En este sentido, la partida de inversiones con fondos propios, a la que se dedican “uns pírricos” 116.250 euros, según denuncia la concejala, que califica de “inafmisible” estos fondos que “son ridículos en comparación con todos os concellos do Salnés e que confirman que estas contas non son as que precisan os veciños”. Cabe subrayar, no obstante, que en el Presupuesto que se debatirá mañana no se incluyen las subvenciones de otras administraciones, como Xunta y Diputación, para obras impulsadas por el Concello.

Por otra parte, Fole lamentó también que los gastos en personal se disparen hasta el 43% del total del Presupuesto, “cando a práctica totalidade dos concellos da provincia se sitúan entre o 30% e como moito o 40%”. Una subida que, sin embargo, “non o evita o pésimo funcionamento de todos os departamentos, especialmente no caso de Servizos Sociais, Urbanismo, Obras ou Contratacións”, según criticó la portavoz del Partido Popular de Cambados.

Por todo ello considera Fole que el Presupuesto propuesto para 2026 es “decepcionante” al “non atender ningunha das necesidades dos veciños nin recoller os proxectos estratéxicos do concello”. “É unha desfeita e un esperpento”, recalcó la líder de la oposición, que votará mañana en contra del documento, valorado en 11,3 millones de euros y que tratará de actualizar los gastos del municipio, disparados en los últimos años en partidas como la dedicada a Sogama, el Servizo de Axuda no Fogar o la Escola Infantil, así como la de personal, que comprometen la situación financiera del Ayuntamiento.