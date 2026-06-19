Cambados celebrará el Día Internacional del Yoga con una jornada en la Fundación Manolo Paz

Presentación de la jornada Cedida

Cambados celebrará el próximo sábado 27 el Día Internacional del Yoga con una jornada abierta a todos los públicos en la que se promocionará la salud y el bienestar físico y mental en un entorno privilegiado que combina naturaleza y arte. Así, las concejalías de Mocidade y de Sanidade convocan seis sesiones de práctica de yoga desde la Fundación Manolo Paz en una jornada en la que se tratarán además de “facer comunidade” entre los participantes.

La propuesta arrancará así a las diez de la mañana con una actividad de meditación con Olga Castuera, de Centro Imagínate, dando continuidad a las 11:30 horas con ‘Hatha Ioga’, impartido por Aldy Bisio de Escuela EnArmonía y, a las 13 horas, Mindfulness con Carlos Tizón.

Tras una parada para comer, la actividad contunará por la tarde con la instructora Myriam Viéitez, impulsora de esta actividad, con una iniciativa de ‘Ioga en familia’, a partir de las 16:30 horas, pensada para todos los públicos, independientemente de la edad, condición física o experiencia previa.

Tras ello, el programa continuará con ‘Vinyasa Iola’ con Agus González (18 horas) y ‘Yin Ioga e baño sonoro’ con Daniel de Escuela EnArmonía, que pondrá el broche final a una jornada de promoción de la salud y del bienestar en la naturaleza, a partir de las siete y media de la tarde.

Comida en confraternidad

La organización invita además a los participantes y al público en general que se queden en la zona para comer, ya que se habilitarán un stand con comida casera a precios populares, además de un puesto de dulces argentinos.

Además, por parte del Concello ofrecerá también el avituallamiento a los asistentes, con agua y fruta. Para participar no será necesario contar con cita previa, pero los interesados llevarán llevar su propia esterilla y asistir quince minutos antes.