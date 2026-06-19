Abal fuerza al cuatripartito a retirar la modificación de la RPT para aprobar el Presupuesto de 2026

Una enmienda para retirar los cambios en el cuadro de Personal posibilitó el voto a favor de Abal Gonzalo Salgado

El cuatripartito de Cambados sacó adelante el Presupuesto de 2026 en un Pleno en el que se volvió a escenificar la brecha existente entre los socios de gobierno. El documento —que asciende a 11,3 millones— se votó finalmente en una sesión extraordinaria tras retrasarse para ir acompañado de una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que suponía la creación de tres puestos en departamentos colapsados como Urbanismo, Servicios Sociales y Contratación. Una ampliación del personal que tumbó los votos contrarios del Partido Popular y del socio de gobierno de Cambados Pode, José Ramón Abal, que argumentó para su negativa que se trató de una negociación “moi precipitada” y que no aborda las necesidades que presenta la actual plantilla.

Ante la situación, el alcalde, Samuel Lago, optó por presentar una enmienda al Presupuesto, retirando del capítulo de Personal las modificaciones con respecto a la RPT para que el Presupuesto pudiera aprobarse. Un movimiento “esperpéntico”, criticó la portavoz del PP, Sabela Fole, que reprochó al ejecutivo de coalición que “os catro alcaldes do goberno non vos podades poñer de acordo”.

Lo cierto es que la negativa de Abal a la RPT encendió un Pleno tenso. Una decisión que lamentó el portavoz nacionalista, Liso González, que se refirió al concejal de Obras como “non sei se compañeiro de goberno ou principal membro da oposición”. “O de hoxe é un punto e aparte para o BNG”, reprochó González, que recordó a Abal que el gobierno ya se ha abierto a negociar con los sindicatos una modificación profunda de la RPT, que empezará el próximo mes de julio.

Pese a la brecha abierta en el seno del gobierno, solo el edil nacionalista reprochó a Abal su postura y tanto Somos Cambados como PSOE dirigieron sus críticas solamente al posicionamiento del PP. En este caso, Fole defendió su voto contrario a la creación de estos tres puestos —un arquitecto, un técnico de contratación y una trabajadora social, además de la modificación del complemento de destino y condiciones de otros dos puestos— al considerarlo “un parche” y tras el contundente posicionamiento en contra anunciado por el sindicato mayoritario, CSIF. Asimismo, con respecto al departamento de Urbanismo, la popular recriminó que “o problema non se soluciona cun novo arquitecto”, sino que se trata de una “nula xestión de recursos humanos por parte do goberno”, ya que este departamento acumula retrasos, “con expedientes sen resolver desde fai cinco e ata seis anos”, pese a contar con siete trabajadores.

Un colapso del servicio del que Gónzalez no dudó en “dar nomes e apelidos”, señalando al propio arquitecto, “que foi enchufado polo PP cando estaba no goberno”. “É o responsable do caos que hai en Urbanismo”, sentenció el nacionalista, que responsabilizó también al PP de “vetar a creación dunha praza que no próximo pleno vai a pedir”, en relación al área de Servizos Sociais.

En esta línea se pronunció el portavoz de Somos, Tino Cordal, que habló de “hipocresía intencionada” de la popular, y el socialista, Samuel Lago, que preguntó a la concejala si estaba en contra de las contrataciones de una trabajadora social y un técnico de contrataciones y se refirió a la política del PP como “destructiva”. “É difícil de explicar” este voto en contra, señaló el socialista, que resumió los argumentos de los populares en “canto peor lles vaia a ela mellor”. Asimismo, en cuanto a las palabras de Abal sobre la negociación “precipitada” de esta modificación de la RPT, Lago recalcó que el gobierno concuerda en que el actual documento está “obsoleto, con máis de vinte anos” y precisa de una revisión en profundidad, para la que ya se ha comprometido a realizar independientemente de la creación de estas tres plazas, finalmente frustrada. De hecho, el próximo 2 de julio ya estaría convocada la mesa con los sindicatos para iniciar la necesaria negociación.

Silencio de Abal y voto a favor

Independientemente de ello, tras el bacatazo de la primera votación de la sesión, el cuatripartito sí pudo sacar adelante el Presupuesto para este año con la negativa, una vez más, de la oposición, que llegó a calificar el documento como el “peor da democracia” por la nula capacidad inversora, aseguró Fole. Así, con el silencio de Abal durante el debate —aunque finalmente con su voto a favor— los socios del gobierno recalcaron los “poucos argumentos para votar en contra”.

El regidor subrayó así las subidas importantes que asume el Concello en cuestiones irrenunciables —y muchas de ellas impropias— como los capítulos de Personal (245.000 euros más), Residuos (221.000 euros), SAF (185.000 euros) o la Escola Infantil (111.000 euros), que implicarán la adopción de recortes en aquellas partidas de libre disposición de todas las áreas de gobierno, “mantendo os servizos básicos” y sin tocar las ayudas a asociaciones, entre otras cuestiones.

“O Concello ten un problema de ingresos, non de gastos”, expuso González. Y de hecho, la pérdida de ingresos por impuestos directos encendió nuevamente el debate después de que Fole criticara la disminución de esta partida, acusando al ejecutivo de tener “ao Concello de Cambados atado de pés e mans”. Unas críticas que encendieron a los socios de gobierno, que señalaron a la popular por, al tiempo que censura el bajo nivel de ingresos por las tasas, no apoya su actualización.

La edila, en cualquier caso, también alertó sobre el peso que tienen en las cuentas los gastos corrientes y, especialmente, el capítulo de Personal, que supera el 40% del total presupuestado, dejando “sin marxe de maniobra para facer nada” al Ayuntamiento, dedicando solo 116.000 euros para inversiones con fondos propios.

El Pleno se cerró con la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito de más de 600.000 euros con cargo al remanente de tesorería del pasado ejercicio para pagar facturas pendientes de 2025. Un punto que salió adelante con críticas del PP y del BNG, que recalcó la necesidad de reducir estas prácticas por las que señaló a su socio de Cambados Pode.

Fole critica los Presupuestos de 2026 como “os peores da democracia” Más información

El gobierno de Cambados convoca el Pleno para aprobar el Presupuesto de 2026 Más información

CSIF expone la oposición sindical a una modificación de la RPT que “solo convenía al alcalde” Más información