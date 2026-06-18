Retenciones al tráfico en la vía rápida entre Cambados y la autovía por obras de asfaltado

Imagen de archivo de un tramo de la vía rápida Gonzalo Salgado

La Xunta de Galicia continúa realizando actuaciones de mejora del firme en la Vía de Alta Capacidad entre Cambados y la Autovía do Salnés (VG-4.2.), creando esta mañana importantes retenciones al tráfico, especialmente entre la rotonda de acceso a Cambados y la de Barrantes, tras empezar ya en jornadas previas el asfaltado desde este punto hasta el acceso a la AG-41.

Así pues, las obras —que pretenden poner a punto una de las vías con mayor densidad de tráfico de cara a la temporada estival— implicaron la regulación del tráfico a un solo carril en algunos de los tramos, provocando colas de decenas de vehículos.

La actuación forma parte de un paquete de asfaltados de la Xunta en diferentes viales de titularidad autonómica a su paso por las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia, incluyendo también el refuerzo de tramos de las carreteras PO-548; PO-224; PO-305; PO-316 y PO-223, a su paso por los municipios de Caldas, Cambados, O Grove, Pontecesures, Ribadumia, Valga, Vilagarcía y también de Pontevedra. Así, el proyecto impulsado por la Axencia Galega de Infraestruturas fue adjudicado a la firma arousana Marconsa S.L. por un montante de 1,8 millones de euros.