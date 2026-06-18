Netflix anuncia la tercera y última temporada de ‘Clanes’, ambientada en Cambados

Clanes vuelve a las pantallas Netflix

Netflix anunció que la popular serie ‘Clanes’, ambientada en Cambados y la comarca de O Salnés y producida por Vaca Films, tendrá tercera temporada, que supondrá el punto final de la ficción. Protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas, figuran en el reparto actores como Luis Zahera, Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira y Chechu Salgado, entre otros, para esta tercera entrega., que estará dirigida por Ángeles Huerta y Javier Rodríguez y con guion a cargo de Jorge Guerricaechevarría.

Así pues, la tercera temporada recupera la historia poco más después de un año de donde la dejó. Ana (Clara Lago) ha pasado página y vive una nueva vida como testigo protegida, muy lejos de Cambados, junto a su madre y su hija Sara. Mientras tanto, Daniel (Tamar Novas) también se ha apartado del mundo del narcotráfico e intenta mantener una vida honrada al margen de los negocios de su familia, aunque su gran obsesión es encontrar a Ana y Sara. Al mismo tiempo, el clan de los Padín vive su peor momento: un clan albanés está intentando quedarse con todo el negocio de las descargas de droga y sus métodos van a romper la paz en Cambados. Los Padín van a estar contra las cuerdas y será difícil que sus negocios no vuelvan a salpicar a Daniel… y a Ana.

Así anuncia Netflix el final de la serie de ficción, que se situó durante su semana de estreno en la primera temporada —en junio de 2024— como la serie de habla no inglesa más vista de la popular plataforma de streaming en 28 países y alcanzando el “Top 10” en 82 países. Un éxito que repitió con la segunda entrega, con la que se convirtió durante semanas en la serie más vista a nivel nacional y en su primera semana en el “Top 5” a nivel mundial en las ficciones de habla no inglesa.