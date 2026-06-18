Gastronomía, territorio y vino volverán a darse la mano con el ciclo ‘As Tardes do Atlántico’ de Martín Códax

Un momento en una edición anterior DA

Bodegas Martín Códax presentó una nueva edición de ‘As Tardes do Atlántico’, el ciclo gastronómico que cada verano convierte su terraza en un punto de encuentro para la gastronomía, el territorio y el vino. Así, entre el 1 de julio y el 19 de agosto, ocho cocineros de distintos puntos de Galicia compartirán su forma de entender la cocina en un entorno privilegiado, con la Ría como telón de fondo.

La programación la abrirá el ourensano Miguel González, reconocido con Estrella Michelin y Sol Repsol por su cocina donde técnica, sensibilidad y excelencia del producto se convierten en protagonistas. Una propuesta que dará continuidad el día 8 Antón Castro, de Casa Gaibor, representando a una nueva generación de cocineros que encuentran en el producto local y el respeto por la tradición una fuente de inspiración.

Desde Vigo, Marcos Domínguez y Patricia Uceda (restaurante Enxebre) a acercarán el 15 de julio una cocina de autor construida desde la honestidad, la creatividad y el respeto absoluto al producto. El 22 el turno será para dos referentes de la cocina de proximidad en Galicia, Kike Piñeiro y Eloy Cancela (‘A Horta do Obradoiro’) y el mes de julio lo cerrarán Xosé Magalhaes y Lydia del Olmo el día 29, quienes desde 'Ceibe', con una Estrella Michelín, se ha consolidado como uno de los proyectos más singulares de la gastronomía actual.

En cuanto al mes de agosto, arrancará el 5 con Marcos S. Area, que lidera lidera una de las propuestas emergentes con mayor proyección, ‘É Restaurante’, en Marín. El 12 el turno será para Mar Lago y Alex Martínez ('BaceLo') y el ciclo lo cerrará el vigués Alberte Gutiérrez, a quien la brasa, los pescados y mariscos de las Rías Baixas y el respeto por el producto le valió un Sol Repsol.

Las entradas son limitadas y podrán adquirirse desde el jueves 25, a partir de las 12 horas, en Ticketrona.com.