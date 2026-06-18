Cambados dedicará 20.400 euros sobrantes del +Provincia 2024 a equipos informáticos

Fachada del Concello de Cambados Mónica Ferreirós

La Diputación de Pontevedra acordó en junta de gobierno conceder una subvención de 20.462 euros solicitada por el Concello de Cambados para el suministro de equipamiento informático para diferentes servicios municipales. Un importe que procede de las bajas resultantes de las contrataciones del Plan +Provincia de la convocatoria de 2024, concretamente de las obras de saneamiento en Covas de Lobos y de las pavimentaciones en diferentes viales municipales, ya terminadas.

Una convocatoria provincial de 2024 que termina su plazo —ya prorrogado en el caso de Cambados— el próximo 30 de septiembre con actuaciones todavía por resolver. Por una parte, el Concello tiene aún pendiente la renovación del Parque de Torrado, cuyo estado pide a gritos una mejora. La actuación, que asciende a 133.000 euros e incluye también la renovación del caucho del área de juego anexa a la estación de autobuses, está todavía pendiente de sacar a licitación, adjudicación y posterior ejecución, que debe estar finalizada antes del próximo 30 de septiembre para no perder fondos.

El otro proyecto restante es el de la adquisición de una minipala, que se utilizará para la limpieza de caminos, cunetas y del casco urbano. En este caso, la dotación de esta maquinaria sustituye a la fallida renovación de la Praza das Rodas, que incluso se llegó a licitar, pero que se acabó descartando por la oposición de los hosteleros a que las obras tuviesen lugar en verano. Se trata de cerca de 90.000 euros que el Concello canalizará en la compra de esta maquinaria, que pretende realizar en los próximos meses.

El último proyecto pendiente de finalización es el cambio de la cubierta de las gradas del campo de fútbol de Burgáns —con un avanzado estado de corrosión—, que ya está en ejecución desde la pasada semana y que tiene un plazo de tres meses, por lo que de ir todo bajo lo previsto llegaría sin problemas para la fecha límite del 30 de septiembre.