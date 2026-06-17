Cambados
Os Xoves de Códax agotan cuatro de sus cinco fechas en apenas un par de horas
El ciclo Os Xoves de Códax ha vuelto a resultar un éxito tras agotar esta mañana, en apenas un par de horas, cuatro de las cinco fechas disponibles para su décimo tercera edición, que volverá a combinar música, vino, paisaje y solidaridad del 16 de julio al 13 de agosto.
Así, las entradas volaron y en menos de dos horas ya era imposible encontrar localidades para disfrutar de los conciertos que ofrecerán en Martín Códax Ana Moura (13 de agosto), Natalia Lacunza y Antía Muíño (30 de julio), Xabier Díaz y Pasión Vega (6 de agosto) y Los Estanques, El Canijo de Jerez y Pablo Lesuit (23 de agosto). Así, a última hora de la tarde de ayer solo quedaban entradas para la sesión de Miguel Lamas y Joaquina, que abre el ciclo el 16 de julio.