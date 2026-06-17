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Diario de Arousa

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Cambados

Os Xoves de Códax agotan cuatro de sus cinco fechas en apenas un par de horas

A. Louro
17/06/2026 19:22
Un concierto de Os Xoves de Códax, el pasado agosto
Valeria Castro, en la última edición del ciclo solidario
Gonzalo Salgado
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El ciclo Os Xoves de Códax ha vuelto a resultar un éxito tras agotar esta mañana, en apenas un par de horas, cuatro de las cinco fechas disponibles para su décimo tercera edición, que volverá a combinar música, vino, paisaje y solidaridad del 16 de julio al 13 de agosto.

Un concierto de Os Xoves de Códax, el pasado agosto

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Así, las entradas volaron y en menos de dos horas ya era imposible encontrar localidades para disfrutar de los conciertos que ofrecerán en Martín Códax Ana Moura (13 de agosto), Natalia Lacunza y Antía Muíño (30 de julio), Xabier Díaz y Pasión Vega (6 de agosto) y Los Estanques, El Canijo de Jerez y Pablo Lesuit (23 de agosto). Así, a última hora de la tarde de ayer solo quedaban entradas para la sesión de Miguel Lamas y Joaquina, que abre el ciclo el 16 de julio.

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