Olodum do Coio, la batucada de Cambados y una formación alicantina protagonizan el Ágora Percusión

Imagen de archivo de la agrupación Olodum do Coio DA

El V Festival Ágora Percusión convertirá este fin de semana a Cambados en un punto de encuentro para la música en directo y la creación rítmica con un acto centrar en A Xuventude este sábado, a las 19:30 horas. Un concierto que estará protagonizado por Olodum do Coio, la batucada residente del Concello de Cambados y la agrupación invitada Alicante Grup de Percussió, vinculada a un trabajo escénico y musical especializado en el repertorio de percusión.

La asociación Se Chove Que Chove, organiza también el viernes, en el colegio de San Tomé, a las 20:30 horas, un baño de gong, una propuesta pensada ofrecer al público una vivencia de relación profunda y conexión personal a través del sonido.