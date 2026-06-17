La situación del agente que disparó, pendiente del curso de la investigación

El barrio cambadés donde se produjo el registro con resultado mortal por herida de bala amaneció hoy con pintadas contra la Policía Nacional, en medio de un gran silencio institucional | Mónica Ferreirós

Es una investigación “compleja” y que se prevé “larga” la que tiene entre manos la Guardia Civil para esclarecer las circunstancias en que se produjo el disparo de un agente de la Policía Nacional que acabó con la vida de un cambadés en una de las viviendas donde se produjo una entrada y registro esta semana en el marco de una operación antidroga. Así lo expresan fuentes del Cuerpo que, a la pregunta de si el agente que realizó el disparo se encontraba a estas alturas bajo la condición de investigado o no, indican que su situación procesal dependerá en el futuro de los resultados de estas pesquisas. “La investigación está abierta” es toda la confirmación obtenida estos días por canales oficiales.

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra guarda también silencio y evita pronunciarse sobre lo sucedido o realizar cualquier tipo de valoración. La cautela es máxima, pero el malestar en el barrio cambadés donde ocurrió todo, que se adivinaba ya el martes, hoy tomaba forma al amanecer algunas fachadas con varias pintadas con mensajes contra la Policía Nacional.

Tertimonios y cámaras

También el abogado de la víctima y la familia, Guillermo Presa, expresaba este miércoles que ahora toca esperar a que el trabajo de la Guardia Civil avance y de que de ello también dependerá lo que ocurra con esa actuación que acabó en disparo policial. “En este momento está en investigación por la Guardia Civil. Estamos esperando que esa investigación termine y remita las diligencias al juzgado de Cambados, para que podamos personarnos como acusación”. Eso sí lo tienen claro: que tomarán parte activa en el procedimiento como acusación.

Tanto el letrado como las fuentes consultadas en la Guardia Civil coinciden en que lo que se prevé es la toma de declaración de los testigos: del propio agente y, posiblemente, del resto de compañeros; así como de la pareja del fallecido, que dormía con él en el momento en que irrumpió la Policía en el domicilio y que mantiene, como el defensor, que el joven fallecido iba desarmado y apenas sin ropa.

La situación procesal dependerá de los resultados de las pesquisas de la Guardia Civil, que se remitirán al juzgado

De hecho, Guillermo Presa insiste en que no apareció ningún arma en el registro del domicilio.

Además de la toma de declaraciones, será fundamental el trabajo de las unidades de criminalística de la Guardia Civil, de los resultados de la autopsia y de si hay otros medios directos de prueba, como pueden ser posibles grabaciones, algo que ninguna de las partes confirma o desmiente por el momento.

Tampoco los tiempos parecen claros. El defensor entiende que podría ser un procedimiento no demasiado largo, a la espera, eso sí, de que “la Guardia Civil termine y considere que las investigaciones están finalizadas”. Desde el instituto armado son más cautos y asumen que puede que estas pesquisas sean “largas” y “complicadas”.

Exequias

La iglesia de Santa Mariña Dozo acogió en la tarde de hoy las exequias por la víctima mortal, Jonathan Señoráns Trigo, de 31 años, que fue enterrado posteriormente en el cementerio parroquial.

Había ingresado en el Hospital do Salnés en la mañana del martes, tras recibir el disparo, pero los equipos médicos de urgencias no pudieron hacer nada por salvar su vida.