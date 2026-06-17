El gobierno de Cambados convoca el Pleno para aprobar el Presupuesto de 2026

El socialista Samuel Lago, durante una intervención en Pleno Gonzalo Salgado

El gobierno cuatripartito convocó para mañana el Pleno extraordinario en el que se debatirá la aprobación del Presupuesto de 2026. Una sesión en la que también se pretende dar visto bueno a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y una modificación de crédito que permita saldar facturas pendientes del pasado ejercicio con cargo al remanente de tesorería de 2025, que ascendió a un total de 607.357 euros.

En el caso del Presupuesto municipal, el documento que será de récord, ya que llegará a los 11.318.900 euros (633.000 euros más que el prorrogado de 2024), a lo que habría que sumar las subvenciones que otras administraciones —como Xunta o Diputación— concedan al Concello, sobre todo, en materia de obras. Sin embargo, también acarrearán un 25% de recortes en aquellos gastos de libre disposición en las concejalías. Una situación provocada porque los gastos crecen por encima de los ingresos (que aumentan en un 4,4%), lo que aboca al gobierno a reducir las inversiones en todas sus áreas para mantener la necesaria estabilidad presupuestaria. Así, entre los gastos que se disparan destacan Sogama, el Servizo de Axuda no Fogar (el cual se tendrá que licitar este año y ascenderá de 880.000 a 1.065.000 euros), la Escola Infantil Municipal o el capítulo de Personal.

De hecho, esta última partida ha provocado un retraso en la aprobación del Presupuesto por a creación de tres plazas —un trabajador social, un arquitecto y un técnico de administración general— a través de una modificación de la RPT que se llevará también a Pleno. Sin embargo, esta modificación no supondrá aumento del gasto en materia de personal, ya que, al mismo tiempo que se habilitan estas tres nuevas plazas, se eliminan de la RPT otras tres que nunca habían sido cubiertas.

Discrepancias iniciales

Cabe recordar que el acuerdo político entre los socios del cuatripartito se anunció el pasado 28 de abril. Sin embargo, apenas unos días después el edil independiente José Ramón Abal, señalaba que su partido, Cambados Pode, no había tomado “de momento” una decisión. Una brecha que aseguró el alcalde, Samuel Lago, que no existía días después, cuando confirmaba que el acuerdo seguía en pie.

Cerca de seis meses de negociaciones alrededor del Presupuesto que tratarán de culminar mañana, día 19 de junio, en una sesión extraordinaria, convocada para las ocho de la tarde en el Salón de Plenos del Concello de Cambados y que, como siempre, se podrá seguir de forma telemática a través de la sede electrónica.