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Diario de Arousa

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Cambados

Cambados se vuelca con tres de sus músicos históricos con un concierto homenaje

A. Louro
17/06/2026 20:55
Concierto de Manso e Amigos en A Xuventude, en una imagen de archivo
Gonzalo Salgado
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El Concello de Cambados rendirá un homenaje a tres de sus músicos ilustres: Ángel Losada Nine, Salvador Cores Robado (Manso) y Ángel Cores Sanromán (Pilo). Un concierto-homenaje conducido por Susana Figueiras Acha que subirá al Auditorio da Xuventude a Os Xestiera, Amigos do Acordeón Rías Baixas, Alfonso Galbán (que conformaba el mítico Los Duendes con ‘Pilo’ y un puñado de grandes músicos) y Os Amigos de Manso (Olegario, José Antonio y Carlos).

Será el 12 de julio, a partir de las 20:30 horas y será un homenaje a históricos de la música local a través de figuras como ‘Manso’, hijo predilecto de Cambados y que tocó en la mítica orquesta Krazy Kray; Ángel Losada, pianista y profesor de conservatorio; y ‘Pilo’, fallecido este mismo año a los 87 años y fundador de Los Duendes.

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