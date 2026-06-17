Cambados inaugura los obradoiros de soldadura y carpintería

El teniente de alcalde, Tino Cordal, recibió a los veinte alumnos Cedida

El Concello de Cambados inauguró ayer la primera edición de ‘Cambados Soldacar’, su nuevo obradoiro de empleo en la especialidad de soldadura, uno de los sectores más demandados en la comarca por la falta de mano de obra especializada. Una modalidad que se suma a la de carpintería de madera y que sustituye así a la de albañilería, que se venía ofertando en los años anteriores.

El teniente de alcalde, Tino Cordal, recibió ayer a los veinte alumnos -diez en cada modalidad- que participarán en el obradoiro, que tendrá una duración de nueve meses y que cuenta con una subvención de la Xunta para su desarrollo.