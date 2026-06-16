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Cambados

Samuel Lago: "Estamos apesadumbrados pero queremos transmitir tranquilidade á veciñanza: Cambados é unha vila tranquila"

El alcalde espera a que avance la investigación para hacer una valoración más detallada

Olalla Bouza y Beni Yáñez
16/06/2026 12:38
Imagen de archivo de Samuel Lago en un Pleno
Mónica Ferreirós
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El alcalde de Cambados, Samuel Lago, se desplazó al lugar de los hechos y se mantuvo informado de lo sucedido. Ahora, espera a que la investigación avance para hacer una valoración más amplia, pero se muestra muy consternado por la muerte de un vecino de la localidad.

"Estamos moi apesadumbrados. A situación é dura para todo o mundo, tanto para a familia como para o policía, que seguramente non tiña intención de causar morte a esta persoa", apuntó el regidor. Lago incidió en que "lamentamos moito que esto se producira, pero queremos transmitir tranquilidade á veciñanza. Todos os que vivimos e coñecemos Cambados sabemos que isto non é representativo da nosa vila, que é unha vila tranquila e segura. É un caso illado, non queremos que quede unha sensación de inseguridade".

En todo caso, se muestra cauto "mentras non se determine pola investigación pertinente o que ocorreu", es decir, "se foi fortuito, accidental" o "se houbo resistencia".

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