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Cambados

La novia del fallecido en Cambados: "No tenía arma. Nos levantamos de cama y dispararon"

Dolor y enfado entre familiares y amigos por el trágico desenlace

Olalla Bouza
16/06/2026 12:20
La madre del fallecido en Cambados
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Mónica Ferreirós
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El dolor es inmenso entre los familiares de J.T., el joven fallecido hoy de un disparo en Cambados, en el marco de una operación contra el tráfico de drogas. Su novia, Laura V., explica que ambos se encontraban en la cama, que salieron y fue cuando entró la Policía y "ya dispararon".

Explica que no tenía antecedentes ni armas. "No iba armado y no intentó escapar", dijo horas después de lo sucedido, en una vivienda que estaba rodeada no solo por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, sino también por familiares y amigos del fallecido.

"Dispararon sin decir nada", explicó la madre de J.T., que asegura que su hijo se disponía a "ir al mar" a trabajar. Otra familiar explicó que, tras el disparo y una vez que atendieron al joven y lo trasladaron al Hospital, el registro continuó y todavía no estaba terminado hace media hora. "Tiraron la puerta abajo y le dispararon. Él no intentó escapar", dice la novia, que explica que "no me dejaron ni vestirme, me puse una sábana".

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