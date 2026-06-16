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Cambados

La Guardia Civil abre investigación por la muerte por disparo durante una redada en Corvillón

El Juzgado número 4 de Cambados se hace cargo de la causa

Olalla Bouza y Beni Yáñez
16/06/2026 12:55
Guardia Civil en la casa
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Mónica Ferreirós
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La Guardia Civil se hace cargo de la investigación por los disparos que se produjeron durante una redada en Corvillón, en la que falleció un joven vecino de la localidad, J.S.T., en una operación que llevaba a cabo la Policía Nacional. Será el Juzgado número 4 de Cambados el que se haga cargo de la causa y dirija las diligencias.

Los hechos sucedieron a primera hora de la mañana, durante una redada contra el tráfico de drogas abierta en la comarca de O Salnés. Llegó herido de bala al Hospital do Salnés sobre las 7:30 de la mañana, pero a pesar de los esfuerzos de los equipos médicos, terminó falleciendo.

En cuanto a la operación abierta por tráfico de drogas, que lleva a cabo la Policía Nacional y que dirige el Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía, continúa abierta y bajo secreto de sumario. Hay varios detenidos y se practicaron registros en Vilaxoán (Praza Rafael Pazos), en la Praza da Estación vilagarciana, en A Gándara (Ribadumia) y en Vilanova (O Cabo), aunque los agentes siguen desplegados por la zona y no se descartan nuevos arrestos y más entradas en inmuebles.

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