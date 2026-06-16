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Cambados

El abogado de la familia señala que el fallecido en Corvillón estaba desnudo y no tenía arma

Guillermo Presa: "Se despertó sobresaltado y se asomó a la puerta de la habitación. En ese momento recibió un disparo"

Olalla Bouza
16/06/2026 13:46
Agentes durante el registro en Corvillón donde se produjo el disparo que terminó con la vida de un joven de 31 años
Agentes durante el registro en Corvillón donde se produjo el disparo que terminó con la vida de un joven de 31 años
| Mónica Ferreirós
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El abogado de la familia del joven fallecido en Cambados por un disparo de la Policía Nacional, Guillermo Presa, confirma que la víctima, Jonatan S.T., se encontraba desnudo en el momento de los hechos y no llevaba ningún arma. "Nada de nada", asegura el letrado.

El joven se encontraba durmiendo junto a su pareja, en el piso superior de la casa que acudieron a registrar, situada en Corvillón, según relató Presa. En el momento en el que agentes de la UIP hicieron entrada en el inmueble "oyeron un estruendo" y se levantó de la cama. "Se despierta sobresaltado, se asoma a la puerta de la habitación", explica el abogado, y "en ese momento recibe un disparo de la Policía. Él estaba desnudo".

La investigación de la muerte la lleva la Guardia Civil y la dirige el Juzgado de Instrucción número 4 de Cambados, mientras que la de la operación antidroga, todavía abierta y bajo secreto de sumario, está dirigida por el número 1 de Vilagarcía.

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