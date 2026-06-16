Al menos doce detenidos, dos de ellos de la familia Charlín, en la operación contra el tráfico de drogas en O Salnés

Redada antidroga Mónica Ferreirós

La operación contra el tráfico de drogas que se está llevando a cabo en la comarca de O Salnés lleva ya doce detenciones, así como registros en naves y domicilios de Vilagarcía, Cambados, Vilanova, Ribadumia y la Comunidad de Madrid.

Entre los arrestados se encuentran dos miembros del clan de los Charlines, cuya vivienda en O Cabo (Vilanova) fue registrada esta mañana. Además, los agentes de la Policía Nacional estuvieron en varias zonas de Vilagarcía, como la Praza Rafael Pazos (en Vilaxoán), la Praza da Estación, Moreira Casal, el barrio de San Roque o la parroquia de Bamio. En Ribadumia, los registros fueron en A Gándara.

Fue en Corvillón, en Cambados, donde la redada acabó en tragedia. Uno de los investigados, J.S.T., falleció de un disparo a manos de un Policía Nacional de la UIP. El abogado de la familia explicó que el joven se encontraba en cama cuando oyó ruidos, se asomó a la puerta y fue cuando recibió el tiro que acabaría con su vida poco después, cuando se encontraba en el Hospital do Salnés y pese a los esfuerzos del equipo médico.

La investigación por el operativo antidroga la lleva el Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía y se prevé que los detenidos pasen a disposición judicial el jueves. Por otra parte, el Juzgado número 4 de Cambados abrió diligencias por la muerte de J.T.S. y la investigación la lleva la Guardia Civil.