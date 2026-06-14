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Cambados

La Lotería Nacional deja un premio de 60.000 euros en Cambados

El número agraciado, el 69.497, fue vendido en la administración de la calle Real

C. Hierro
14/06/2026 11:23
El interior de una administración de lotería
El interior de una administración de lotería
Gonzalo Salgado
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El sorteo del sábado de la Lotería Nacional dejó un premio en Vilagarcía dotado con 60.000 euros al portador del décimo con el número 69497. El billete fue vendido en la administración ubicada en la calle Real.

Además de en la capital del albariño, este premio ha regado de euros otros puntos de la geografía española. Así, se han vendido décimos en otra localidad gallega, Laracha, en A Coruña y en otros puntos como puede ser Vélez de Benaudalla en Granada, en Logroño, em Punta del Hidalgo (Santa Cruz de Tenerife) o en la población de Algorta en Vizcaya.

Esta no es la primera vez que esta administración, situada en el centro del municipio, reparte suerte entre sus clientes.

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