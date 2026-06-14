La Festa da Bicicleta reúne 700 participantes con edades entre los 80 y los tres años

Entrega de premios de la Festa da Bicicleta de Cambados

La propuesta de la concejalía de Deportes de crear un itinerario más accesible y atraer al público familiar, convirtió ayer, la Festa da Bicicleta de Cambados, en un evento multitudinario perfecto para personas de todas las edades. Así, entre los más de 700 participantes, tal y como señalan desde el Concello, contaron con la presencia de Francisco, un vecino de Ferrol de “casi oitenta anos” y con un niño que tan solo contaba con tres años de edad.

Además de vecinos y vecinas del municipio, recorrieron el itinerario de unos diez kilómetros –partió de la Praza de Fefiñáns y recorrió la zona histórica de la villa del albariño así como monumentos destacados como son las ruinas de Santa Mariña, San Sadurniño o Tragove– personas llegadas desde diferentes puntos de la comarca, de Galicia e incluso de España.

Prender la mecha

Con el éxito de esta edición, desde la concejalía de Deportes creen que se ha vuelto a “prender la mecha de la Festa da Bicicleta en Cambados” es por ello que, están seguros que en la próxima edición, el número de participantes de va a multiplicar y en 2027 serán “1.400 personas” las que se suban al vehículo de dos ruedas y formen parte de este evento deportivo.

“Fue una jornada maravillosa”, afirmó tras concluir la iniciativa Alfredo Vázquez, técnico de deportes del Concello. Así, la organización se sentía “muy feliz” por el poder de convocatoria de la ruta y señalan que a partir de ahora, se ha adquirido un nuevo compromiso con todos los vecinos y vecinas de la localidad, así como con las decenas de visitantes que no quisieron perderse la cita, para continuar promoviendo el deporte en Cambados, tanto a través de este evento relacionado con el uso de la bicicleta como con otras iniciativas. “Temos que continuar sendo a cabeceira da comarca do Salnés neste evento que é o que sempre fumos e pretendemos seguir sendo”, señaló el técnico de la administración.

El evento concluyó con el sorteo de seis bicicletas entre todos los participantes. El azar hizo que una de ellas la ganase Francisco y otra, tenga que viajar con el agraciado hasta San Sebastián.

Pequeñas incidencias

La ruta de la bicicleta se saldó con pequeñas incidencias debido a la caída de dos participantes. Tal y como indicaron desde el Concello, ambas personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital do Salnés debido a los golpes sufridos tras el desliz sobre la bicicleta. En todo momento, señalaron desde la organización, estuvieron en contacto con las personas heridas para conocer el alcance de sus magulladuras

Las mismas fuentes destacan la buena organización del evento que contó, durante todo el itinerario, con el dispositivo de emergencias necesario para un evento de este calibre, que en este caso estuvo formado por efectivos de Protección Civil, Policía Local y también ambulancias.